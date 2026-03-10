Курс валют на 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».
Курс валют станом на 10 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8961
|50,7132
|58,6101
|11,8456
|56,3059
|
Ощадбанк
|43,70 / 44,15
|50,60 / 51,20
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,55 / 44,15
|50,25 / 51,25
|58, 33 / 59, 17
|11,80 / 12,05
|56.20 / 58.80
|
ПУМБ
|43,60 / 44,20
|50,40 / 51,10
|57,60 / 59,00
|11,60 / 11,90
|-
|
monobank
|43,73 / 44,23
|50,57 / 51,27
|59,49
|12,12
|56,95
|
Райффайзен
|43,80 / 44,20
|50,40 / 51,35
|56,50 / 60,00
|11,10 / 12,30
|53,50 / 57,60
|
OTP Bank
|43,25 / 43,95
|50,0 / 51,00
|58,23 / 59,48
|11,79 / 12,02
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43.70 / 44.24
|50.42 / 51.27
|57.80 / 59.65
|-
|55.40 / 57.10
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
