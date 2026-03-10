Головна Гроші Особисті фінанси
Курс валют на 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Курс валют на 10 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
фото: glavcom.ua

Національний банк оновив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 10 березня 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Курс валют станом на 10 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8961 50,7132 58,6101 11,8456 56,3059
Ощадбанк
 43,70 / 44,15 50,60 / 51,20 - - -
Приватбанк
 43,55 / 44,15 50,25 / 51,25 58, 33 / 59, 17 11,80 / 12,05 56.20 / 58.80
ПУМБ
 43,60 / 44,20 50,40 / 51,10 57,60 / 59,00 11,60 / 11,90 -
monobank
 43,73 / 44,23 50,57 / 51,27 59,49 12,12 56,95
Райффайзен
 43,80 / 44,20 50,40 / 51,35 56,50 / 60,00 11,10 / 12,30 53,50 / 57,60
OTP Bank
 43,25 / 43,95 50,0 / 51,00 58,23 / 59,48 11,79 / 12,02 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43.70 / 44.24 50.42 / 51.27 57.80 / 59.65 - 55.40 / 57.10
* курс валют станом на 9:00 10 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

