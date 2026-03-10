Головна Гроші Особисті фінанси
Ціни на пальне 10 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ціни на пальне 10 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
Влада запевняє, що підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продукті

Станом на 10 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП 74,13 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 68,90 71,90 74,40 77,40 78.90 - 40.00
OKKO 70,99 73,99 75,99 78,99 80,99 - 41,99
WOG 70,99 80,99 75,99 78,99 80,99 - 41,98
KLO 70,49 74,89 76,59 - - 69,49 42,60
SOCAR 70,99 74,99 75,99 78,99 80,99 - 41,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 69,99 - - 65,99 40,99
БРСМ 66,99 - 69,99 - - - 38,49

Нагадаємо, уряд опрацьовує можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги через суттєве зростання цін на пальне.

Як повідомлялося, підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

До слова, у минулої неділі світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

