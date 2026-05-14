Воєнний збір направлятиметься на зарплати військовослужбовців. Рада підтримала законопроєкт

Рада підтримала спрямування воєнного збору на зарплати військовослужбовців
У четвер, 14 травня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який забороняє витрачати кошти від військового збору на будь-які інші цілі, окрім фінансування зарплат військовослужбовців. Доходи від цього податку тепер надходитимуть до спеціального фонду держбюджету, інформує «Главком».
За ухвалення законопроєкту №15167 за основу проголосували 226 народних депутатів – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення.
«Метою розробки проєкту закону … є законодавче закріплення цільового використання доходів державного бюджету України, джерелом яких є військовий збір, на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
- Як було раніше: Кошти від військового збору зараховувалися до загального фонду державного бюджету. Це дозволяло уряду перерозподіляти їх на різні оборонні та цивільні потреби країни залежно від поточної ситуації.
- Як буде: Усі надходження від збору автоматично спрямовуватимуть до окремого спеціального фонду. Витрачати ці кошти дозволено винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.
Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.
«Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю», – зазначила Підласа.
Зауважимо, у лютому 2026 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд розглядає можливість збереження постійного військового збору у розмірі в 5% і після завершення війни.
Попереду на законопроєкт чекає збір правок, доопрацювання у профільному комітеті та фінальне голосування у другому читанні.
«Главком» писав, що парламентський Комітет з питань бюджету підтримав зміни до законодавства, які передбачають цільове використання військового збору. Тепер ці кошти пропонують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету для забезпечення зарплат військовослужбовців.
Нагадаємо, що з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тис. грн – утричі більше, ніж у 2025-му. Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат – «бойових».
Станом на 2025 рік базовий мінімум для рекрута становить 20 130 грн. Для стрільця Сухопутних військ – 20 586 грн, для гірсько-штурмових підрозділів – 23 999 грн.
