Воєнний збір направлятиметься на зарплати військовослужбовців. Рада підтримала законопроєкт

Рада підтримала спрямування воєнного збору на зарплати військовослужбовців

У четвер, 14 травня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який забороняє витрачати кошти від військового збору на будь-які інші цілі, окрім фінансування зарплат військовослужбовців. Доходи від цього податку тепер надходитимуть до спеціального фонду держбюджету, інформує «Главком».

За ухвалення законопроєкту №15167 за основу проголосували 226 народних депутатів – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення.

«Метою розробки проєкту закону … є законодавче закріплення цільового використання доходів державного бюджету України, джерелом яких є військовий збір, на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України», – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Кошти від військового збору зараховувалися до загального фонду державного бюджету. Це дозволяло уряду перерозподіляти їх на різні оборонні та цивільні потреби країни залежно від поточної ситуації. Як буде: Усі надходження від збору автоматично спрямовуватимуть до окремого спеціального фонду. Витрачати ці кошти дозволено винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

«Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю», – зазначила Підласа.

Зауважимо, у лютому 2026 року прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд розглядає можливість збереження постійного військового збору у розмірі в 5% і після завершення війни.

Попереду на законопроєкт чекає збір правок, доопрацювання у профільному комітеті та фінальне голосування у другому читанні.

Нагадаємо, що з червня 2026 року піхотинці на передовій отримуватимуть за спецконтрактами від 250 до 400 тис. грн – утричі більше, ніж у 2025-му. Грошове забезпечення військовослужбовців в Україні не є «зарплатою» у цивільному розумінні та не оподатковується військовим збором. Воно складається з базового окладу та додаткових виплат – «бойових».

Станом на 2025 рік базовий мінімум для рекрута становить 20 130 грн. Для стрільця Сухопутних військ – 20 586 грн, для гірсько-штурмових підрозділів – 23 999 грн.