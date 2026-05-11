ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року

У ДТЕК наголосили, що компанія посилено готується до зими

Попри війну, компанії вдалося збільшити сплату податків

У першому кварталі 2026 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова сплатила 14 млрд грн податків. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Попри обстріли та руйнування, компанії вдалося в першому кварталі 2026 року збільшити сплату податків до 14 млрд, що на 10% більше в порівнянні з першим кварталом минулого року. В центральний бюджет було сплачено майже 13 млрд грн, а в місцеві – понад 1 млрд грн», – йдеться в ньому.

У ДТЕК наголосили, що компанія посилено готується до зими та інвестує у ремонти теплоелектростанцій і електромереж після ворожих атак, та активно будуємо нові обʼєкти відновлювальної енергетики.

«У ці напрямки було інвестовано понад 101 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення», – підкреслили в компанії.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ДТЕК Ріната Ахметова вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми.