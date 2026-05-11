Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
У ДТЕК наголосили, що компанія посилено готується до зими
фото: metinvestholding.com

Попри війну, компанії вдалося збільшити сплату податків

У першому кварталі 2026 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова сплатила 14 млрд грн податків. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Попри обстріли та руйнування, компанії вдалося в першому кварталі 2026 року збільшити сплату податків до 14 млрд, що на 10% більше в порівнянні з першим кварталом минулого року. В центральний бюджет було сплачено майже 13 млрд грн, а в місцеві – понад 1 млрд грн», – йдеться в ньому.

У ДТЕК наголосили, що компанія посилено готується до зими та інвестує у ремонти теплоелектростанцій і електромереж після ворожих атак, та активно будуємо нові обʼєкти відновлювальної енергетики.

«У ці напрямки було інвестовано понад 101 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення», – підкреслили в компанії.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ДТЕК Ріната Ахметова вклав 2,4 млрд євро у стійкість енергосистеми.

Читайте також:

Теги: бюджет ДТЕК податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аудитори виявили 15 об’єктів будівництва, за якими після введення в експлуатацію не були сплачені пайові внески на розвиток інфраструктури міста
Мільйонні втрати та «пільги» для забудовників: що показав аудит бюджету Вишгорода
Сьогодні, 15:42
Між двома економіками діє стійка закономірність: російські проблеми стають білоруськими
Білорусь затягує пояс слідом за Росією – розвідка
6 травня, 18:02
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс і прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
5 травня, 21:36
Артем Конік
Philip Morris призначила Артема Коніка генеральним директором в Україні
4 травня, 12:55
Депутат підкреслює, що видобуток, збагачення і переробка є єдиним економічним циклом
Україна має боротися не просто за інвестиції, а за створення повних промислових ланцюгів – нардеп
4 травня, 12:15
За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак
За тиждень ДТЕК повернув світло 237 тисячам родин після ворожих атак
27 квiтня, 15:32
Рятувальники розчищають проїжджу частину від гілок, повалених сильним вітром
На Київщині через негоду без світла залишаються 20 тисяч родин
27 квiтня, 13:46
За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад пів мільйону родин після обстрілів
21 квiтня, 12:05
Зеленський продовжив військовий збір на три роки після війни
Зеленський продовжив військовий збір на три роки після війни
14 квiтня, 10:10

Економіка

ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
ДТЕК сплатив 14 млрд грн податків у І кварталі 2026 року
Податкові стимули для добувної галузі мають бути розширені – нардеп
Податкові стимули для добувної галузі мають бути розширені – нардеп
Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка
Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова
Переглянуті прайс-кепи покращили інвестклімат для розподіленої генерації – Центр Разумкова
Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо
Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua