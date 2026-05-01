Податкова служба заявила про масову розсилку фейкових повідомлень

Платники податків масово отримують фейкові електронні листи від імені Податкової служби

Державна податкова служба України зафіксувала нову хвилю кібератак. Зловмисники масово розсилають платникам податків фейкові електронні листи, маскуючись під офіційні повідомлення відомства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне застереження Державної податкової служби.

Як працює схема

Платники отримують повідомлення, у темі яких йдеться про нібито виявлені «розбіжності у звітності». Листи містять вкладення або посилання, відкриття яких призводить до зараження комп'ютера. Це дає хакерам прихований віддалений доступ до пристрою та особистих даних користувача.

«Листи надсилаються зі сторонніх електронних адрес і містять шкідливі вкладення або посилання. Їх відкриття може призвести до зараження комп’ютера та надання зловмисникам прихованого доступу до пристроїв користувачів», – йдеться в повідомленні податківців.

Як розпізнати фейк

Податківці наголошують, що основною ознакою підробки є адреса відправника.

Офіційний домен: Усі справжні листи від служби надходять виключно з доменів @tax.gov.ua.

Основна скринька відомства – [email protected] .

Основна скринька відомства – . Підозрілі формати: Найбільшу небезпеку становлять вкладення у форматах .pdf, .zip, .rar, а також файли з розширеннями .exe та .scr. Саме в них найчастіше ховають віруси.

У Податковій службі закликають громадян бути пильними та дотримуватися базових правил безпеки:

Не відкривайте підозрілі файли, навіть якщо тема листа видається важливою.

Завжди перевіряйте адресу відправника до останнього символу.

Не довіряйте посиланням, які ведуть на сторонні ресурси, що не належать до урядових порталів.

У разі сумнівів – перевіряйте інформацію через Електронний кабінет платника або звертайтеся до служби підтримки Державної податкової служби.

«Главком» писав, що шахраї розпочали масову розсилку фейкових електронних листів, видаючи себе за керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Користувачів закликають бути максимально пильними. Повідомляється, що нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від Буданова «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українських громадян на батьківщину.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість випадків, коли до родичів військовополонених та зниклих безвісти бійців Сил оборони звертаються шахраї, щоб виманити гроші.

Зловмисники використовують нестійкий емоційний стан родичів, пропонуючи «допомогу» у звільненні з полону чи пошуку зниклих. До найпоширеніших шахрайських схем належить пропозиція від людей, які видають себе за представників державних органів чи «посередників», внести військовополоненого до списку на обмін за відповідну винагороду.