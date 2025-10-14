Головна Гроші Особисті фінанси
Переплата субсидій: у яких випадках доведеться повертати гроші

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Переплата субсидій: у яких випадках доведеться повертати гроші
Якщо з’ясується, що субсидія була завищена, виплати зупинять, а надлишок потрібно буде повернути
Щоб уникнути переплати необхідно у 30-денний термін повідомляти органи Пенсійного фонду про деякі зміни

З жовтня 2025 року Пенсійний фонд України посилює контроль за законністю отримання громадянами соціальних виплат і субсидій. У разі виявлення порушень переплачені суми доведеться повернути державі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.ua.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області пояснює, що переплата субсидії – це надміру виплачені бюджетні кошти, отримані особою без достатньої правової підстави. Виникає у двох випадках:

  • Якщо у заяві або декларації було зазначено недостовірну інформацію і субсидію призначили більше, ніж належно.
  • Якщо громадянин протягом 30 днів не повідомив про обставини, які призвели б до зменшення субсидії, і допомога нараховувалася в колишніх розмірах.

За яких підстав виплата житлової субсидії припиняється

Органи Пенсійного фонду України мають право перерахувати розмір субсидій і здійснити стягнення надміру виплачених коштів у випадках виявлення неправильних відомостей, наданих юридичними особами, або виявлення під час обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства ознак порушення норм законодавства щодо призначення субсидій.

За наявності зазначених підстав виплата житлової субсидії припиняється, надміру отримані суми житлової субсидії громадянин повинен повернути на рахунок ПФУ. Якщо особа відмовляється добровільно повернути суму надміру виплаченої їй субсидії, то питання про примусове стягнення коштів вирішується в судовому порядку.

У разі призначення субсидії на наступний період надмірно  виплачену суму утримуватимуть частинами, але не більше ніж 20% на місяць. Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

Найчастіше такі ситуації складаються внаслідок подання заявником недостовірних, неточних відомостей або ж неповідомлення органу Пенсійного фонду про зміну обставин, які впливають на обчислення розміру субсидії, її перерахунок, визначення права на зазначений вид державної допомоги.

Як уникнути переплати?

Щоб уникнути переплати, а відповідно і стягнення надміру виплаченої субсидії, необхідно у 30-денний термін повідомляти органи Пенсійного фонду про зміни:

  • у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;
  • соціального статусу членів домогосподарства (набуття статусу пенсіонера, інваліда тощо); складу сім’ї члена домогосподарства;
  • переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання власників;
  • майнового стану будь – кого зі складу домогосподарства:
  • купівлі земельної ділянки, нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку;
  • одноразової оплати будь-якої роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних);
  • здійснення внеску до статутного капіталу, благодійної діяльності;
  • надання позики, якщо сума операції перевищує 50 тис. грн і здійснена вона впродовж 12 місяців перед місяцем звернення за субсидією;
  • настання права власності більш ніж на одне житлове приміщення (квартиру, будинок);
  • відкриття депозиту або придбання облігацій на суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • здійснення операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на загальну суму понад 50 тис. грн;
  • отримання одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (крім допомоги на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, інших катастроф; страхових виплат; спадщини у вигляді нерухомого майна).

Нагадаємо, перепризначення житлових субсидій на осінньо-зимовий період 2025-2026 відбудеться автоматично лише для частини отримувачів. Іншим категоріям доведеться подавати заяви та документи особисто, поштою або онлайн.

Зауважимо, в Україні домогосподарства мають право на отримання субсидії. Однак в деяких випадках особам можуть відмовити в її отриманні. «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області розповідає, хто може отримати відмову в отриманні субсидії. 

