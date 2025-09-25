Головна Гроші Особисті фінанси
Оцифрування трудової книжки: що варто знати українцям

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Оцифрування трудової книжки: що варто знати українцям
В Україні нагадали про оцифрування трудових книжок до 2026 року
Фото: Finance News

Пенсійний фонд радить перевірити електронні записи стажу, щоб уникнути проблем із виплатами
 

В Україні громадянам дали п’ять років на переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Несвоєчасне оцифрування загрожує втратою страхового стажу, скороченням терміну стажу та затримкою оформлення пенсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на закон №1217.

З 10 червня 2021 року в Україні запроваджено електронні версії трудових книжок. Громадяни мають до 10 червня 2026 року перевести свої паперові книжки в електронний формат. Процес оцифрування включає сканування всіх сторінок трудової книжки та документів, що підтверджують страховий стаж.

Наявність електронної трудової книжки дозволяє уникнути проблем у випадку втрати або пошкодження паперової версії, а також підтвердити стаж до 2004 року, який враховується при розрахунку пенсії.

Для перевірки правильності внесених даних громадянам потрібно створити особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або у застосунку, перейти у розділ «Електронна трудова книжка» та перевірити оцифровані записи. У разі помилок або незанесених даних можна подати звернення через систему.

Відсутність електронної трудової книжки загрожує скороченням страхового стажу, а отже, і зменшенням пенсійних виплат. У 2026 році мінімальні вимоги до стажу будуть такими: 33 роки – для виходу на пенсію у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років.

Нагадаємо, що в Україні перехід на пенсію померлого чоловіка можливий за умови, що він був основним годувальником сім’ї. Це стосується дружини та дітей, які перебували на його утриманні. Якщо дружина мала власну пенсію, але вона менша за розмір пенсії чоловіка, вона має право на перерахунок, що дозволяє збільшити щомісячні виплати. Перехід регулюється законодавством про пенсійне забезпечення та передбачає відповідні документи, що підтверджують родинні стосунки та факт утримання.
 
За законодавством, дружина може отримати пенсію свого померлого чоловіка, якщо вона є непрацездатною та перебувала на його утриманні. Зазначимо, що особа вважається непрацездатною, якщо вона досягла пенсійного віку або має інвалідність. А ось те, що дружина була на утриманні свого чоловіка, потрібно довести. Це може бути підтверджено спільним проживанням, наявністю спільного господарства, або іншими доказами.

Міністерство соціальної політики планує запровадити обмежувальні коефіцієнти для спеціальних пенсій, щоб скоротити надмірну різницю між ними та загальними виплатами. Це стосується пенсій, які зараз можуть сягати 60–100 тис. грн і більше. Законопроєкти передбачають встановлення лімітів на великі виплати та приведення системи пенсійного забезпечення до більшої справедливості, водночас зберігаючи соціальні гарантії для всіх категорій пенсіонерів.

