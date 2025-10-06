Несплата внесків до пенсійного: як контролювати страхові внески та захистити свої виплати

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу

Капінус: Контролювати сплату страхувальниками з вашої зарплати страхових внесків можна через особистий кабінет

Пенсійний фонд України (ПФУ) надав роз’яснення, як українці можуть самостійно контролювати процес сплати роботодавцями страхових внесків із заробітної плати. Контроль цих відрахувань є критично важливим, оскільки страховий стаж безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю голови правління Пенсійного фонду України Євгена Капінуса 24 Каналу.

За його словами, основний і найзручніший спосіб контролю – це особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

«Контролювати сплату страхувальниками з вашої зарплати страхових внесків можна через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, де міститься вся інформація про розмір нарахованої заробітної плати, сплату страхових внесків та тривалість набутого страхового стажу», – пояснив Євген Капінус.

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою:

Кваліфікованого електронного підпису.

«Дія.Підпис».

Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Технології Bank ID.

Якщо доступ до особистого кабінету неможливий, інформацію про суму заробітку, набутий страховий стаж та сплату внесків можна отримати, замовивши довідку за формою ОК-5. Цю довідку в електронному вигляді можна отримати як через портал Пенсійного фонду, так і через мобільний додаток «Дія».

Євген Капінус надав чіткий алгоритм дій, якщо працівник виявив, що внески не сплачуються або сплачуються не в повному обсязі.

«У разі відсутності страхових внесків людина може звернутися безпосередньо до свого роботодавця з письмовою вимогою про нарахування та сплату», – зазначив Капінус.

Якщо роботодавець ігнорує звернення працівника, можна діяти далі: «Якщо ж роботодавець не реагує, можна звернутися зі скаргою в органи Державної податкової служби України, які здійснюють функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або в територіальні органи Державної служби України з питань праці».

Як відомо, у 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Несплата внесків роботодавцем напряму позбавляє працівника законного стажу.

Нагадаємо, Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу. Про ці зміни було оголошено під час традиційної зустрічі команди ДПС із представниками 55 бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПС.

Нова система має замінити застарілі паперові платіжні інструкції на електронні. Вона передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між трьома ключовими структурами: ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг.