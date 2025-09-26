Зимові субсидії 2025–2026: кому доведеться подавати заяву самостійно

Не всім домогосподарствам автоматично перепризначать субсидії на опалювальний сезон

Перепризначення житлових субсидій на осінньо-зимовий період 2025–2026 відбудеться автоматично лише для частини отримувачів. Іншим категоріям доведеться подавати заяви та документи особисто, поштою або онлайн. Про це повідомив «Главком» з посиланням на пресслужбу одного з управлінь ПФУ.

Автоматичне перепризначення субсидій стосується тих домогосподарств, які вже отримували допомогу у минулі періоди або кому на літній сезон призначили «нульову» субсидію. Цим категоріям додатково звертатися до органів ПФУ не потрібно.

Водночас є категорії громадян, які повинні подати заяву самостійно:

субсидію призначають вперше;

на літній період отримано відмову через борги або відсутність доходів;

відбулися зміни у складі домогосподарства або соціальному статусі;

особи, зареєстровані, але фактично не мешкають за адресою домогосподарства;

внутрішні переселенці, які отримують субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації;

громадяни, які орендують житло і сплачують комунальні послуги.

«Зазначеним особам, які не встигли або не мали можливості звернутися за призначенням субсидії протягом неопалювального сезону, для отримання субсидії на осінньо-зимовий період необхідно обов’язково звернутися до органів Пенсійного фонду особисто, поштою або в електронній формі. Окрім того, подати документи можна до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад», – пояснили у ПФУ.

Терміни подачі заяви на субсидію обмежені двома місяцями з початку опалювального сезону. Якщо громадяни подадуть документи вчасно, допомогу нарахують із першого місяця опалювального періоду, але не раніше дати виникнення права на отримання субсидії.

При розрахунку субсидії враховуються доходи за перший і другий квартали поточного року, а для пенсіонерів – пенсії за серпень.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив, що відмову в призначенні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати домогосподарства з боргами за комунальні послуги, власники кількох житлових приміщень або нового транспорту, ті, хто має великі депозити чи купував валюту, неплатники аліментів або повнолітні безробітні члени сім’ї.