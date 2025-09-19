Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році
Діти військових отримують державну підтримку
фото: armyInform

Оздоровлення, освіта та соціальні виплати – держава дбає про родини захисників

В Україні у 2025 році діти військовослужбовців, чиї батьки мають статус учасників бойових дій, можуть розраховувати на низку пільг та соціальних гарантій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України, Міністерство освіти і науки та Міністерство соціальної політики

Серед основних переваг – щорічне безкоштовне оздоровлення у санаторіях і дитячих таборах, пріоритетне зарахування до дитячих садків та шкіл, повне забезпечення підручниками та безкоштовне або пільгове харчування у навчальних закладах.

Для старших дітей передбачені можливості у професійній та вищій освіті: право на зарахування на бюджетні місця, безкоштовне проживання у гуртожитку, соціальна стипендія та пільгові кредити для навчання.

Крім того, сім’ї військовослужбовців можуть отримувати грошові виплати у разі втрати годувальника та пільги на житлово-комунальні послуги, розмір яких може сягати від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.

Важливо, що пільги не надаються автоматично. Щоб ними скористатися, батьки повинні звернутися до Пенсійного фонду або органів соціального захисту та подати необхідні документи: посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання. Це можна зробити як самостійно у відділенні Пенсійного фонду, так і надіславши пакет документів поштою чи онлайн за допомогою застосунка «Дія». 

Окремі пільги діють до 18 років, а для студентів – до 23 років за умови продовження навчання. Нагадаємо, ці гарантії закріплені у Законах України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про освіту» та «Про охорону дитинства», а деталі оформлення пільг можна знайти на сайтах Пенсійного фонду України, МОН та МСП.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони.

Читайте також:

Теги: військові Пенсійний фонд послуги пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів
Безоплатне харчування для всіх школярів: подробиці від уряду
22 серпня, 04:47
Марина Барсук
Економія на суддівських гарантіях може обернутися ризиками для правосуддя – суддя Марина Барсук
22 серпня, 12:32
Більшість українців, які виїхали, вже не повернеться
Україну не буде кому відбудовувати? Міграційна служба засмутила прогнозом повоєнної економіки
28 серпня, 15:30
Хлопчик Хамза з'їв суху локшину невдовзі після повернення додому
З’їв три пачки локшини: в Єгипті помер 13-річний хлопчик
26 серпня, 14:21
Басалаєва каже, що під прикриттям воєнного стану та «особливих обставин» замовники укладають договори на мільйонні суми без жодної конкуренції, публічного обговорення чи порівняння цін
Освоєння європейських коштів. Державна аудиторська служба назвала ключові проблеми
27 серпня, 07:00
У боях за Україну 14 грудня 2023 року поліг ветеран морської піхоти США Ітан Хертвек
The New York Times повідомила, скільки американців полягло у боях за Україну
8 вересня, 09:39
Старі гроші і документи ілюструють як змінювалися окупаційні режими на Львівщині
У Дрогобичі під час ремонту банку знайдено старовинні гроші та цінні папери
13 вересня, 19:17
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
Сенат Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: що зміниться
Вчора, 00:45
У Миколєві частина шкільних обідів не споживається учнями через специфіку меню
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
Сьогодні, 09:56

Особисті фінанси

Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році
Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році
Уряд перегляне прожитковий мінімум – Мінфін
Уряд перегляне прожитковий мінімум – Мінфін
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги
Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги
Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО
Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО
Зеленський анонсував підвищення студентських стипендій
Зеленський анонсував підвищення студентських стипендій

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua