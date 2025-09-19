Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році

Оздоровлення, освіта та соціальні виплати – держава дбає про родини захисників

В Україні у 2025 році діти військовослужбовців, чиї батьки мають статус учасників бойових дій, можуть розраховувати на низку пільг та соціальних гарантій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України, Міністерство освіти і науки та Міністерство соціальної політики.

Серед основних переваг – щорічне безкоштовне оздоровлення у санаторіях і дитячих таборах, пріоритетне зарахування до дитячих садків та шкіл, повне забезпечення підручниками та безкоштовне або пільгове харчування у навчальних закладах.

Для старших дітей передбачені можливості у професійній та вищій освіті: право на зарахування на бюджетні місця, безкоштовне проживання у гуртожитку, соціальна стипендія та пільгові кредити для навчання.

Крім того, сім’ї військовослужбовців можуть отримувати грошові виплати у разі втрати годувальника та пільги на житлово-комунальні послуги, розмір яких може сягати від 25% до 100% залежно від категорії пільговика.

Важливо, що пільги не надаються автоматично. Щоб ними скористатися, батьки повинні звернутися до Пенсійного фонду або органів соціального захисту та подати необхідні документи: посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання. Це можна зробити як самостійно у відділенні Пенсійного фонду, так і надіславши пакет документів поштою чи онлайн за допомогою застосунка «Дія».

Окремі пільги діють до 18 років, а для студентів – до 23 років за умови продовження навчання. Нагадаємо, ці гарантії закріплені у Законах України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про освіту» та «Про охорону дитинства», а деталі оформлення пільг можна знайти на сайтах Пенсійного фонду України, МОН та МСП.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони.