Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість. Зеленський підписав закон

Парламент прибрав податки на пошкоджену або зруйновану агресією РФ нерухомість

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким припиняється нарахування та сплата податку на нерухоме майно, що було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії. Про це йдеться у карточці законопроєкту.

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Документ вносить зміни до Податкового кодексу України, яким скасовує нарахування та сплату податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

На переконання авторів документу, закон сприятиме налагодженню партнерських відносин між бізнесом та контролюючими органами, а також забезпечить соціальну справедливість при врегулюванні податкових процесів.

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Звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 – 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Також звільнення податку на нерухомість передбачене для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 – 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Раніше Верещук розповіла, скільки українців залишилося без житла через напад Росії.