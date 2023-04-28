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Кирило Сазонов Політичний оглядач

Ракетний терор. Окупанти спеціально б'ють по житлових будинках

glavcom.ua
У будинку в Умані, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд
фото з відкритих джерел

Рашисти не втрачають надію деморалізувати нас

Ці виродки (усі знають, хто головні виродки) спеціально б'ють по житлових будинках. Із військовими їм складно. Ми не спимо великими групами, часто міняємо місця ночівлі.

Виродки не втрачають надію деморалізувати нас. Залякати. Змусити говорити про мир за всяку ціну. Бажають відтягнути українське ППО. Вони просто ненавидять українців та бажають усім нам смерті.

Але ми не налякані. Ми стали злішими. Ми не просимо мир за будь-яку ціну – ми змусимо просити їх. Ми не дамо всіх нас вбити. Навпаки. Ми змусимо їх заплатити за все. Дуже дорого. За Умань та Дніпро. За Бучу та Гостомель. За Балаклію, за Харків та Одесу. За Миколаїв та Херсон. За Маріуполь. За Запоріжжя. Це не поверне наших загиблих. Але вони сто років ссатимуть під себе від одного слова Україна...

Так буде. А хто хоче підтримати наших бійців підрозділів спеціального призначення на Бахмуті, нагадую номери карток. З повним завантаженням на новій машині виїжджаю назад у середу:

Приватбанк: 4731 2196 1543 6791

Монобанк: 5375 4141 3648 2931

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Джерело
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Теги: окупанти обстріл Умань

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