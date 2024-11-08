Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати

Програма розрахована на 6 місяців, на неї спрямують понад 284 млн грн

Розширено програму додаткової грошової допомоги для мешканців прифронтових територій від World Food Programme (ВПП ООН), яка тепер охопить більше українців. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Допомогу зможуть отримати, окрім тих, хто отримував раніше, особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

▪ мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

▪ отримують соціальну допомогу менше ніж 3 250 грн на місяць;

▪ не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

▪ не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Розмір допомоги – це різниця між 3250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина.

Програма розрахована на 6 місяців, ВПП спрямує на допомогу загалом понад 284 млн грн.

«Гроші можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту. Звертатися до ВПП ООН чи Мінсоцполітики не потрібно – списки формуються на підставі вже наявної в державних реєстрах інформації», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців. Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми регіонів. Громадянам виплатять одноразову допомогу у 21 тис. гривень на купівлю твердого побутового палива.