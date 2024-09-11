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Норвегія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали від війни: як її отримати

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Норвегія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали від війни: як її отримати
Понад 55 тис. українців отримають грошову допомогу від норвезьких благодійників
фото з відкритих джерел

Заявки на допомогу приймає Норвезька рада у справах біженців до 18 вересня

Українцям, які постраждали від війни, надаватимуть грошову допомогу норвезькі благодійники. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Загалом 55 тис. українців можуть скористатися такою можливістю. Зокрема, першочергово заявки розглянуть від:

  • українців, які проживають у зоні бойових дій;
  • переселенців;
  • постраждалих від обстрілів.

Так, заявки на допомогу приймає Норвезька рада у справах біженців (NRC) до 18 вересня. Для їх подання необхідно заповнити спеціальну форму.

Додаткову інформацію можна дізнатися на гарячій лінії ( 0 800 302 007) або написавши електронного листа ([email protected]).

Нагадаємо, Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів. 

Також уряд Норвегії підписав угоду про передачу Україні артилерійського виробництва і допомогу в його оплаті. Якщо Україна буде виробляти гаубиці та снаряди західного зразка на своїй території, то вона звільниться від повної залежності своїх союзників на найважливіших для неї вогневих засобах. Таким чином Україна ставатиме все більш самодостатньою у своїй оборонній війні, пише The Telegraph. 

До слова, Норвезька розвідка попередила про нові диверсії Росії.

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Теги: соцвиплати гроші Норвегія гуманітарна допомога біженці ВПО

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