Кабмін зафіксував ціну для операторів на постачання палива від «Нафтогазу»

«Нафтогаз» на час військового стану постачатиме газ операторам за фіксованою ціною

Рішення уряду допоможе стабілізувати постачання газу для всіх споживачів

Кабмін запровадив фіксовану ціну для постачання від «Нафтогазу» операторам газорозподільних систем. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, згідно з якою «Нафтогаз» на час дії воєнного стану та шість місяців після її завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною», – розповів прем'єр.

За словами Шмигаля, таке рішення допоможе стабілізувати постачання газу для всіх споживачів та спростить роботу газотранспортної системи.

Шмигаль також повідомив, що для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії уряд доручив передати шість ТЕЦ у власність «Нафтогазу». Це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.

Нагадаємо, тарифи для населення на комунальні послуги залишаться на рівні 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів схвалив постанову «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану».

Також, за словами президента Володимира Зеленського, цьогорічна зима буде найважчою за усі роки незалежності України. Утім, держава робить усе можливо, щоб, попри війну, громадяни відчули, що держава дбає про їхній комфорт. Зокрема, уряд утворив штаб, який готуватиме країну до наступного опалювального сезону.

Варто зауважити, що штаб очолив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Загалом до нього входитимуть представники місцевої влади, теплопостачальників, регулятора і «Нафтогаз».

Як раніше повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку. Нагадаємо, президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.



