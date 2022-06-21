Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)

Беттель: «Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною»

Сьогодні, 21 червня, Україну з офіційним візитом відвідав прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель. Він поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства. Про це Беттель повідомив у Twitter.

«Прибув до Києва. Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною», – написав Беттель.

Arrived in Kiev . Showing Luxembourg’s solidarity with the people of Ukraine. Because as long as Russia’s war lasts, Luxembourg will #standwithUkraine. pic.twitter.com/rGplbG557K — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

«Бородянка постраждала до знищення російської агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося», – зазначив Беттель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 червня, виступив перед парламентом, а також народом Люксембургу.

До слова, жителька села Бородянка, Київської області, розповіла про свій діалог із російськими загарбниками, коли ті окупували населений пункт у березні. За її словами рашисти були здивовані тим, що люди в селі можуть жити заможно.

Нагадаємо, за повідомленням МВС, Бородянка є одним із найбільш зруйнованих міст Київщини.