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  4. Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)
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    Політика

    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)

    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)
    фото: twitter.com/Xavier_Bettel

    Беттель: «Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною»

    Сьогодні, 21 червня, Україну з офіційним візитом відвідав прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель. Він поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства. Про це Беттель повідомив у Twitter.

    «Прибув до Києва. Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною», – написав Беттель.

    «Бородянка постраждала до знищення російської агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося», – зазначив Беттель.

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    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)
    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)
    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)
    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)
    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 червня, виступив перед парламентом, а також народом Люксембургу.

    До слова, жителька села Бородянка, Київської області, розповіла про свій діалог із російськими загарбниками, коли ті окупували населений пункт у березні. За її словами рашисти були здивовані тим, що люди в селі можуть жити заможно.

    Нагадаємо, за повідомленням МВС, Бородянка є одним із найбільш зруйнованих міст Київщини.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Володимир Зеленський Україна окупація Люксембург #stoprussia
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    Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)