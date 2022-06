Прем'єр Люксембургу на власні очі побачив розбомблену Бородянку (фото)

Сьогодні, 21 червня, Україну з офіційним візитом відвідав прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель. Він поїхав до Бородянки, де росіяни під час окупації вчиняли масові звірства. Про це Беттель повідомив у Twitter.

«Прибув до Києва. Це демонстрація солідарності Люксембургу з народом України. Доки триватиме російська війна, Люксембург буде з Україною», – написав Беттель.

Arrived in Kiev . Showing Luxembourg’s solidarity with the people of Ukraine. Because as long as Russia’s war lasts, Luxembourg will #standwithUkraine. pic.twitter.com/rGplbG557K