Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого

У лютому 2025 року зростуть виплати для деякої категорії пенсіонерів

У лютому ВПО зможуть подати заяву на отримання субсидії на оренду житла, також відбудуться зміни в умовах тарифних планів компанії lifecell та зросте вартість квитків на міжнародні рейси до Польщі та Угорщини. «Главком» розповідає, що змінилося для українців з 1 лютого.

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Виплати для ВПО

Виплати внутрішньо переміщеним особам з 1 лютого будуть автоматично продовжені тим, хто їх отримував. Про це повідомляє Національна соціальна сервісна служба України.

Особи, які звертаються за допомогою вперше, можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та подати заявку на отримання грошової підтримки для всієї підтримки через мобільний застосунок «Дія».

Якщо сім’я не відповідає критеріям через рівень доходів, наявність депозитів або додаткового житла, право на виплати можна підтвердити, подавши необхідні документи до ЦНАПу чи органу соціального захисту населення.

Виплати ВПО для осіб з інвалідністю та дітей становлять 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.

Субсидія на оренду житла для ВПО

З 29 січня внутрішньо переміщені особи можуть подавати заяви на отримання субсидії на оренду житла, яка працюватиме паралельно із субсидією на житлово-комунальні послуги. Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Субсидія на оренду житла для ВПО – це додаткова фінансова допомога родинам з числа ВПО, які змушені орендувати житло через те, що втратили власне внаслідок російської агресії та окупації. Водночас ВПО можуть отримувати інші соціальні допомоги, які визначені законодавством, зокрема субсидію на житлово-комунальні послуги», – йдеться у повідомленні.

За словами Жолнович, оформити субсидію на оренду житла можуть внутрішньо переміщені особи з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії, або ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.

Також зазначається, що орендар та орендодавець не мають бути між собою родичами, орендар не отримує від держави допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, орендодавець не отримує компенсацію за програмою «Прихисток».

В Україні стала доступна субсидія на оренду житла для ВПО фото з відкритих джерел

Розрахують розмір субсидії на оренду індивідуально для кожної родини. Адже братимуться до уваги середній дохід на одну особу в сім'ї, кількість членів сім'ї і вартість оренди житла у конкретному регіоні. Важливо зазначити, що механізм передбачає і покриття податків, які має сплатити орендодавець (податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір, виходячи з вартості оренди житла у межах соціальних нормативів).

Оформити субсидію на оренду житла можна:

офлайн – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) або центрі надання адміністративних послуг;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Перелік документів для отримання субсидії:

договір оренди (за встановленою формою);

заява (за встановленою формою);

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Надбавка до пенсії

У лютому 2025 року зростуть виплати для пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 або 80 років. Головна умова – їхня пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Розмір вікової надбавки становить:

для осіб від 70 до 75 років – до 300 грн;

для осіб від 75 до 80 років – до 456 грн;

для осіб від 80 років і старших – до 570 грн.

У лютому 2025 року можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Гроші нараховуватимуть на картку Національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок «Дія» або через банк, який є партнером програми. Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи зможуть отримати допомогу через «Укрпошту».

Скорочення пенсій: кого стосується

Кабінет Міністрів обмежив виплату спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році. Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн (10 прожиткових мінімумів) для осіб, які втратили працездатність будуть скорочуватися за допомогою знижувальних коефіцієнтів. Про це свідчить постанова уряду №1.

Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн для осіб, які втратили працездатність будуть скорочуватися фото з відкритих джерел

Згідно з постановою Кабміну:

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,5;

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,4;

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,3;

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,2;

до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,1.

Водночас ці обмеження не стосуються:

учасників АТО;

осіб, які брали безпосередню участь у заходах, пов'язаних із захистом України від російської агресії;

пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам сімей загиблих (померлих чи зниклих безвісти).

Ліміти на грошові перекази

Від 1 лютого українські банки запровадили обмеження на грошові перекази між фізичними особами, встановивши місячний ліміт у 150 тис. грн для платежів за реквізитами IBAN. Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Таке нововведення стосуватиметься лише клієнтів, які не мають документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький».

Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць. Для «середньої» та «низької» груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

від 1 лютого 2025 року – до 150 тис. грн;

від 1 червня 2025 року – до 100 тис. грн.

У НБУ заявили, що такі нововведення спрямовані на зменшення тіньового сектору економіки та боротьби із незаконними схемами, як-от залучення «дропів» (особи, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій).

Від 1 лютого українські банки запровадили обмеження на грошові перекази між фізичними особами фото з відкритих джерел

Для цього доведеться надати документи, що підтверджуватимуть дохід. Завдяки цим даним банки зможуть коригувати або знімати обмеження, враховуючи фінансові можливості клієнта та контроль за рухом коштів на рахунках.

Доплата за проживання у зоні радіаційного забруднення

Пенсійний фонд України роз'яснив, хто має право на виплату за проживання у зоні радіаційного забруднення.

Відповідно до статті 45 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні така доплата передбачена для непрацюючих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення. Сума становить 2 361 грн.

Зазначається, що так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік та у зв’язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Тарифи на комуналку

З 1 лютого 2025 року тариф на електроенергію для українців залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год і діятиме до кінця квітня.

Протягом опалювального сезону, тобто до кінця квітня 2025 року, споживачі, які користуються електроопалювальними установками, сплачуватимуть за пільговим тарифом 2,64 грн/кВт-год, якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год.

До 30 квітня 2025 року ціни на газ для споживачів залишаться незмінними. Українці, яких обслуговує газопостачальна компанія «Нафтогаз» сплачуватимуть за тарифом 7,96 грн за кубометр газу.

Вартість квитків на потяг

«Укрзалізниця» з 1 лютого підвищила ціни на міжнародні рейси до Польщі та Угорщини. Водночас ціни на поїзди до Австрії та Молдови не зміняться. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зросте вартість проїзду у найпопулярніших міжнародних поїздах фото з відкритих джерел

Раніше для популяризації міжнародних сполучень «Укрзалізниця» погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн.

«Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Польща

У напрямку Польщі вартість квитків коштом зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;

у вагонах купе – на 9-27%.

Угорщина

Внаслідок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ – Варшава – на 37%.

Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Бронювання від мобілізації

28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

«Враховуючи що такі військовозобовʼязані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобовʼязаних. Все в рамках закону», – каже він.

Як зазначив нардеп, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки йдуть на зустріч оборонним підприємствам, підприємствам звʼязку та енергетики, даючи час на перебронювання працівників.

Після 28 лютого керівники критично важливих підприємств матимуть можливість забронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу «Дія».

Виплати сім`ям полонених і безвісти зниклих

З 1 лютого 2025 року зміниться порядок виплат сім'ям полонених і зниклих безвісти. Набувають чинності зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», ухваленого Верховною Радою.

Військовий адвокат та юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов розповів NV, що грошове забезпечення військових, які перебувають у полоні або вважаються безвісти зниклими, становить приблизно 120 тисяч гривень на місяць. Раніше ці виплати отримував виключно чоловік або дружина військовослужбовця, навіть якщо у нього були батьки чи діти.

Частина невиплачених коштів (50% або 80%) залишається у військовій частині та виплачується військовому після його повернення з полону або у разі, якщо він з’явиться після зникнення безвісти.

Відповідно до нововведень, військовослужбовець може самостійно визначити, хто та яку частку виплат отримає в разі його полону чи зникнення безвісти. Для цього необхідно скласти особисте розпорядження.

Якщо такого розпорядження немає, то гроші виплачуються з 1 лютого таким чином:

50% грошового забезпечення мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги – дружиною (чоловіком), законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їхніми законними представниками та батьками військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав);

якщо ж військовий не має представників першої черги, то 20% забезпечення розподіляються рівними частками між представниками другої черги – повнолітніми дітьми, рідними братами (сестрами), законним представником яких є військовий.

Податок на авто

В Україні у 2025-му платити податки за авто треба за умови, якщо вартість авто складає від 3 млн грн, а вік транспортного засобу не досяг 5 років. Розмір податку складає 25 тис. грн.

Ставка податку на один автомобіль на рік становить 25 тис. грн фото з відкритих джерел

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Мінекономіки. На сайті можна перевірити, чи є у цьому переліку марки належних автомобілів чи автомобіля.

Ставка податку на один автомобіль на рік становить 25 тис. грн (п. 267.4 ПКУ). У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (пп. 267.6.7 ПКУ).

До прикладу, якщо п’ятирічний строк минає у травні 2025 року, податок сплачується за період з січня по травень – за 5 місяців. Сума податку за цей період становитиме 10 416,67 грн (25 000 : 12 х 5).

Вартість тарифів Lifecell

Зміни в умовах тарифних планів компанії lifecell будуть впроваджуватися поступово з 5 лютого по 20 березня 2025 року. Починаючи з 5 лютого 2025 року будуть переглянуті умови (ціна та/або наповнення) 4-тижневих пакетів послуг у наступних тарифних планах:

«Смарт Лайф»,

«Просто Лайф»,

«Вільний Лайф»,

«Потужний»,

«Дзвінкий БЕЗМЕЖ»,

«Вільний Лайф. Регіон»,

«Platinum Лайф»,

«Жара Лайт 2022».

Зокрема під'єднати до цих тарифних планів нових абонентів буде неможливо. До 5 лютого абоненти можуть без додаткової плати перейти на інший доступний до підключення тарифний план після отримання SMS про відповідні зміни.

Lifecell підвищує вартість тарифів на 34% фото: novyny.live

З 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита: «Шкільний Лайф», «Пільговий», «Жара Лайт», «Лайфхак», «Platinum», «Premium» та інші. Весь перелік тарифів тут. З 19 лютого буде переглянута вартість послуг у тарифних планах «Ґаджет» з пакетами послуг «Смарт», «Планшет», «Роутер», «Безпека».

Кого не стосуватиметься зростання тарифів?

Перегляд цін не буде стосуватися нових MNP-абонентів, які перенесли свій номер до lifecell й скористались акцією «сТОП-ціна», оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця 2025 року. Ця пропозиція має попит – з грудня до lifecell перенесли свої номери вже понад 17 тис. абонентів. Тож цю акцію було продовжено до 4 лютого.

Lifecell пояснює, що активно інвестує у розширення мережевого покриття та поліпшення якості зв’язку. Попри війну компанія постійно відновлює обладнання, пошкоджене внаслідок обстрілів, встановлює тисячі резервних джерел живлення по всій країні для забезпечення роботи мережі під час відключень електроенергії, зміцнює захист інфраструктури від фізичних і кіберзагроз, а також розробляє та впроваджує нові продукти й сервіси.