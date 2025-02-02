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У Харкові ціни на житло «впали» на 75%. Що відбувається з ринком нерухомості під час війни?

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Харкові ціни на житло «впали» на 75%. Що відбувається з ринком нерухомості під час війни?
Справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті
фото з відкритих джерел

На Західній Україні нечуваний будівельний бум

За спостереженнями президентки Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олени Гайдамахи, в Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь – все завмерло. Загалом по країні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення. Таку думку фахівчиня висловила в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

Зазначається, що у прифронтових областях (Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина), ціни на житло низькі. Наприклад, у Херсоні немає як такого ринку нерухомості, він стоїть. Одна з причин, за словами Олени Гайдамахи, щоденні інтенсивні ворожі обстріли цивільної інфраструктури.

А у Харкові ціни на житло «впали» на 75% порівняно з довоєнним періодом. За словами фахівчині, є випадки, коли однокімнатну квартиру можна купити менш ніж за $10 тис. Більш-менш зберігся ринок нерухомості у Запоріжжі, але й там дуже низькі ціни.

Крім того, варто наголосити, що падіння вартості нерухомості торкнулося й столиці. Ціни на житло у Києві не досягли довоєнної відмітки на 3-5%. Це стосується і оренди, і продажу.

Дуже неочікувана ситуація з вартістю нерухомості на Миколаївщині. У цій прифронтовій області, куди долітають навіть КАБи, зросли ціни на житло. Все через те, що багато місцевих, отримуючи виплати від держави за свої зруйновані помешкання, не переїжджають в інші області, а тут же купують будинки чи квартири.

Як наголосила очільниця Асоціації ріелторів, справжній будівельний бум спостерігається на Івано-Франківщині, Львівщині, Буковині та Закарпатті. Ціни у новобудовах стартують від $950 за кв. м на етапі котловану. Коли ж будівництво завершено, продаж квартир стартує з $1,3 тис. за «квадрат».

«Вважаю, що ця ситуація, за умови завершення війни, може мати зворотній ефект: західні області не мають стільки підприємств та вільних вакансій, щоб забезпечити роботою велику кількість внутрішніх переселенців. Тому їм з часом доведеться продати придбане житло і переїхати, скажімо, у міста-мільйонники у пошуках заробітків», – прогнозує ріелтор.

Раніше президентка Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційована президентом. 

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Теги: Запоріжжя будівництво ринок Херсонщина Миколаїв Сумщина Харківщина житло квартира

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