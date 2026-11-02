Скільки заробляють українські держслужбовці? Дані Мінфіну

У вересні середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тис. грн

У вересні 2026 року в держорганах працювало 165,4 тис. осіб, а середня зарплата в центральних органах виконавчої влади сягнула майже 64 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

«Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року становила 165,4 тис. осіб (на 1,2 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). Із них: 108,4 тис. осіб – у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами), 23 тис. осіб – у місцевих державних (військових) адміністраціях, 34 тис. осіб – в органах судової влади», – йдеться у повідомленні.

У вересні середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 63,88 тис. грн – на 4,8 тис. грн більше, ніж торік в аналогічному періоді. Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

До п’ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 105,8 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції – 99,5 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України – 96,8 тис. грн;

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України – 96,3 тис. грн;

Антимонопольний комітет України – 94,3 тис. грн.

«Варто зазначити, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися», – наголосило міністерство.

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:

Конституційний суд – 586,9 тис. грн;

Верховний суд – 332 тис. грн;

Вища кваліфікаційна комісія суддів – 296,3 тис. грн;

Вища рада правосуддя – 293,3 тис. грн;

Вищий антикорупційний суд – 290,3 тис. грн.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2027 у першому читанні. «За» проголосувало 239 народних депутатів.

Як відомо, документ передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 9546 грн та прожиткового мінімуму до 3691 грн.