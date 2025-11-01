1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

1 листопада у світі відзначають низку міжнародних свят, серед яких Всесвітній день бізнес-аналітики та День народження Європейського Союзу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих безсрібників Косми і Дам'яна.

Зміст

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 листопада 2025 року.

Міжнародні та національні свята

День народження Європейського Союзу

Щорічно 1 листопада європейські нації відзначають День народження Європейського Союзу. Утворення Євросоюзу відбулося 7 лютого 1992 року після укладання Маастрихтського договору. Проте офіційно договір почав діяти лише 1 листопада 1993. Відомо, що одним із перших, хто оголосив ідею об’єднання країн на рівних умовах, був Віктор Гюґо у 1851 році.

Європейський Союз – це політичне та економічне об’єднання 27 демократичних країн Європи заради процвітання, миру та розвитку. Союз має спільні: валюту (євро), динамічний вільний ринок, політику безпеки та зовнішню політику, загальні цінності та стандарти. Держави-члени союзу активно співпрацюють між собою в різних галузях. ЄС – дуже надійний партнер для всіх країн на планеті. Євросоюзу у 2012 році була вручена Нобелівська премія миру через вагомий внесок у розвиток миру та демократії в Європі.

Всесвітній день бізнес-аналітики

Всесвітній день бізнес-аналітики (Global Business Analysis Day) відзначається 1 листопада. Це день, присвячений визнанню значного внеску бізнес-аналітиків у всьому світі. Бізнес-аналітики відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної роботи бізнесу, прийнятті обґрунтованих рішень та досягненні поставлених цілей. Їх робота полягає у визначенні потреб бізнесу, наданні рекомендацій щодо рішень та співпраці з різними зацікавленими сторонами для ефективного впровадження цих рішень.

Міжнародний день ароматичної свічки

1 листопада відзначається Міжнародний день ароматичної свічки (International Scented Candle Day). Вперше його було впроваджено у 2019 році, але незважаючи на такий «молодий» вік, він має багато прихильників в усьому світі. Метою цього свята є нагадування людям про легкість та розслабленість, з якою потрібно насолоджуватися кожною миттю життя. Саме ароматичні свічки, як ніщо інше, сприяють можливості досягти такого стану душі.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих безсрібників Косми і Дам'яна

1 листопада православна церква вшановує пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косми та Дам'яна Асійських та їхньої матері, преподобної Феодотії.

Косма і Дам'ян жили в Малій Азії (Асії) у III столітті і були рідними братами. Вони здобули медичну освіту, але лікували людей (і тварин) абсолютно безкоштовно, за що й отримали назву «безсрібники». Завдяки своїй глибокій вірі, вони володіли даром чудотворення і зцілювали навіть невиліковно хворих, беручи в нагороду лише обіцянку увірувати в Христа.

У народі це свято відоме як Кузьминки. Святих Косму і Дам'яна вважають покровителями ремесел, ковалів, лікарів, а також покровителями шлюбу та сімейного життя, адже до них молилися про злагоду в родині.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вже випав перший сніг – він лежатиме довго.

Теплий і ясний день – до лагідної зими.

Сильний вітер – чекайте на бурі та заметілі взимку.

Іде дощ чи мряка – зима буде вогкою і сніжною.

Вважалося, що Кузьма і Дам'ян «замикають землю», тобто це останній день перед справжніми холодами. З цього дня часто починалися дівочі вечорниці.

Історичні події

1179 рік – Філіпп II, перший з королівської династії Капетингів, коронується в Реймському соборі;

1512 рік – уперше відкривають для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело;

1525 рік – починається експедиція Франсіско Пісарро до Перу;

1604 рік – у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбувається прем'єра трагедії Шекспіра «Отелло»;

1755 рік – столиця Португальського королівства Лісабон повністю руйнується через землетрус;

1781 рік – в Габсбурзькій монархії скасовують кріпацтво;

1800 рік – Джон Адамс стає першим президентом США, який в'їхав у Білий дім;

1814 рік – відкривається Віденський конгрес, скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі;

1894 рік – у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголошує про створення антидифтерійної сироватки;

1914 рік – у Канаді приймають Акт, за яким українці – вихідці з Австро-Угорської імперії – були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920;

1918 рік – так званий «Листопадовий чин» у Львові, коли українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР;

1922 рік – припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки;

1927 рік – створюють футбольний клуб «Динамо» (Київ);

1936 рік – Беніто Муссоліні вперше називає союз Королівства Італія і Третього Рейху «віссю»;

1939 рік – Третій Рейх анексовує Західну Польщу і Данциг (Гданськ);

1945 рік – спеціальна комісія союзників оголошує, що Гітлер мертвий;

1991 рік – Чечня проголошує свою незалежність;

1993 рік – у Литві впроваджують візовий в'їзд для жителів СНД;

2006 рік – скоєно замах на Олександра Литвиненка.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Кузьма (Косма), Дем'ян (Дам'ян), Феодотія.