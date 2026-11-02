Вчителька 17 років не ходила на роботу, але отримувала зарплату: як їй це вдалося

Прокуратура звинувачує 62-річну викладачку у шахрайстві та підробці документів

Вчителька з німецького міста Дуйсбург, яка з 2009 року не з'являлася на заняттях, продовжувала отримувати зарплату. Нині 62-річній жінці висунули обвинувачення у шахрайстві в особливо тяжких випадках та підробці документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

За даними прокуратури Дуйсбурга, упродовж майже 17 років викладачка залишалася працівницею професійного коледжу у Везелі, хоча з 2009-го не проводила там уроків. Слідство вважає, що жінка регулярно подавала медичні довідки про непрацездатність, хоча насправді могла виконувати свої службові обов'язки.

Скільки грошей отримала вчителька

Окремо слідство встановило обставини виплат за період із березня 2021 року до березня 2025-го. За цей час жінка, за версією обвинувачення, подала кілька довідок про непрацездатність і отримала понад €248 тис. зарплати, на яку не мала права. Їй інкримінують шахрайство в 11 особливо тяжких випадках.

У 2025 році, вже під час дисциплінарного провадження, вчителька через свого адвоката передала додаткові медичні документи. Саме повторна перевірка її особової справи в окружному уряді стала приводом для розслідування. Після цього прокуратура відкрила провадження, а в березні правоохоронці провели обшук у помешканні жінки.

Довідки для дайвінгу від лікарки, якої не існує

Окремий епізод справи стосується захоплення жінки підводним плаванням. За даними слідства, вона самостійно виготовила два документи про придатність до занять дайвінгом. У довідках було зазначено, що їх видала лікарка, однак правоохоронці встановили: такої медикині не існувало. За цим епізодом жінці закидають підробку документів у двох випадках.

Слідчі також перевіряли, чи працювала викладачка під час лікарняного в іншій сфері. Зокрема, з'ясовували інформацію про можливу діяльність як натуропатки та участь у конкурсі стартапів. Однак підтвердити, що вона справді мала іншу професійну зайнятість, не вдалося.

За інформацією прокуратури, обвинувачена поки не коментувала висунуті їй звинувачення. Тепер земельний суд Дуйсбурга має вирішити, чи приймати обвинувальний акт і відкривати основне судове провадження. До такого рішення йдеться саме про обвинувачення, а не про доведену вину жінки.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про іншу історію з Німеччини: вчителька початкових класів вела ефіри на пропутінському YouTube-каналі, приховуючи обличчя за перукою та окулярами. Жінку викрили, після чого вона втратила посаду.