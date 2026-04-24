Кількість мільярдерів різко зросте: до чого веде нова хвиля багатства

Іванна Гончар

Разом із мільярдерами стрімко зростає і кількість мультимільйонерів
Експерти попереджають про посилення розриву між багатими і бідними

Кількість мільярдерів у світі може різко зрости вже найближчими роками, і це ще більше поглибить розрив між багатими та бідними.  Станом на зараз у світі налічується понад 3100 мільярдерів, але, за прогнозами аналітиків, до 2031 року їх може стати майже 4000. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Головна причина – стрімкий розвиток технологій, особливо штучного інтелекту, який дозволяє бізнесу масштабуватися значно швидше, ніж раніше.

«Можливість швидко створювати великі статки сьогодні як ніколи висока», – зазначають аналітики.

Разом із мільярдерами стрімко зростає і кількість мультимільйонерів. Якщо ще кілька років тому людей зі статками понад 30 млн доларів було близько 160 тис., то зараз їх уже понад 700 тис.

Водночас експерти попереджають: разом із зростанням багатства посилюється і глобальна нерівність. Менше ніж 0,001% населення світу вже контролює втричі більше ресурсів, ніж половина людства.

Це викликає дедалі більше дискусій про необхідність підвищення податків для надбагатих і посилення контролю за їхнім впливом на політику.

Найбагатшою людиною світу наразі залишається Ілон Маск зі статками понад 780 мільярдів доларів. Серед лідерів також – співзасновник Google Ларрі Пейдж та засновник Amazon Джефф Безос.

Експерти прогнозують, що в найближчі роки центр багатства зміститься: якщо зараз найбільше мільярдерів у Північній Америці, то до 2030-х лідерство може перейти до Азії.

Нагадаємо, Forbes у своєму рейтингу найбагатших людей світу згадав про сімох українців. Попри триваючу війну, їхні сукупні статки нині оцінюють у майже $18 млрд.

