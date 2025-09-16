Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026

Як зміниться бюджет і чого очікувати українцям: мінімалка, прожитковий мінімум та оборона

Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його до Верховної Ради. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно з законопроектом українцям буде змінено прожитковий мінімум (з 1 січня 2026) – 3 209 грн на місяць для однієї особи; для працездатних — 3 328 грн. Також мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 становитиме 8 647 грн/місяць (або 52 грн/година).

Також згідно законопроекту загальні видатки проєкту бюджету складатимуть близько 4,8 трлн грн, дефіцит – близько 18,4% ВВП. Уряд закладає приблизно 2,8 трлн грн доходів.

На оборонні видатки Україна виділяє близько 2,8 трлн грн (приблизно 27,2% ВВП); з них мінімум 44,3 млрд грн – на виробництво вітчизняної зброї та боєприпасів.

Також у проєкті зазначено кошти загального фонду – 2 355,4 млрд грн, спеціального фонду – 220,4 млрд грн (зокрема 125,3 млрд грн – від військового ПДФО), резерв – 200 млрд грн (140 млрд загальний фонд, 60 млрд спецфонд).

Згідно з законопроектом, закладено середній курс ≈45,7 грн/$ на 2026 рік (це розрахункова величина, якою користується уряд, але НБУ не прив’язується до цього показника.

Чого очікувати

У разі затвердження законопроекту, мінімальна зарплата зросте з поточних 8 000 грн до 8 647 грн. Також відбудеться підвищення прожиткового мінімуму. Попри це, зростання мінімалки тягне за собою витрати на заробітні плати бюджетників, тож частина додаткових видатків бюджету піде саме на ці цілі.

Прожитковий мінімум в Україні зміниться, зокрема:

діти віком до 6 років – 2 817 грн;

діти віком від 6 до 18 років – 3 512 грн;

працездатні люди – 3 328 грн;

люди, які втратили працездатність, – 2 595 грн;

люди, які втратили працездатність (застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду) – 1 600 грн.

Законопроєкт №14000 вже зареєстровано у Верховній Раді і він наразі проходить ознайомчі та комітетські процедури; далі – розгляди у парламенті, можлива правка, голосування, і лише потім – підпис президента.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради.