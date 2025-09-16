Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026
Законопроєкт №14000 вже зареєстровано у Верховній Раді
колаж: glavcom.ua

Як зміниться бюджет і чого очікувати українцям: мінімалка, прожитковий мінімум та оборона

Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його до Верховної Ради. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно з законопроектом українцям буде змінено прожитковий мінімум (з 1 січня 2026) – 3 209 грн на місяць для однієї особи; для працездатних — 3 328 грн. Також мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 становитиме 8 647 грн/місяць (або 52 грн/година).

Також згідно законопроекту загальні видатки проєкту бюджету складатимуть близько 4,8 трлн грн, дефіцит – близько 18,4% ВВП. Уряд закладає приблизно 2,8 трлн грн доходів.

На оборонні видатки Україна виділяє близько 2,8 трлн грн (приблизно 27,2% ВВП); з них мінімум 44,3 млрд грн – на виробництво вітчизняної зброї та боєприпасів.

Також у проєкті зазначено кошти загального фонду – 2 355,4 млрд грн, спеціального фонду – 220,4 млрд грн (зокрема 125,3 млрд грн – від військового ПДФО), резерв – 200 млрд грн (140 млрд загальний фонд, 60 млрд спецфонд).

Згідно з законопроектом, закладено середній курс ≈45,7 грн/$ на 2026 рік (це розрахункова величина, якою користується уряд, але НБУ не прив’язується до цього показника.

Чого очікувати

У разі затвердження законопроекту, мінімальна зарплата зросте з поточних 8 000 грн до 8 647 грн. Також відбудеться підвищення прожиткового мінімуму. Попри це, зростання мінімалки тягне за собою витрати на заробітні плати бюджетників, тож частина додаткових видатків бюджету піде саме на ці цілі.

Прожитковий мінімум в Україні зміниться, зокрема:

  • діти віком до 6 років – 2 817 грн;
  • діти віком від 6 до 18 років – 3 512 грн;
  • працездатні люди – 3 328 грн;
  • люди, які втратили працездатність, – 2 595 грн;
  • люди, які втратили працездатність (застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду) – 1 600 грн.

Законопроєкт №14000 вже зареєстровано у Верховній Раді і він наразі проходить ознайомчі та комітетські процедури; далі – розгляди у парламенті, можлива правка, голосування, і лише потім – підпис президента.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його вже передано на розгляд Верховної Ради.

Читайте також:

Теги: зарплата бюджет соцвиплати Україна законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політик Денис Маслов каже, що представники бізнес-асоціацій і різних федерацій є лобістами і хочуть першими потрапити до Реєстру прозорості
Денис Маслов: В Україні лобізм часто асоціюють із корупцією. Однак це різні речі
8 вересня, 10:30
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
Уряд пропонує саджати за втечу з України. Що очікує на тих, хто вже виїхав за кордон?
6 вересня, 06:22
Президент назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни
Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ
30 серпня, 20:48
Дмитро Єфремов: США не зацікавлені в участі Пекіна через тривалу стратегічну конкуренцію
Хочуть мати шпигуна? Експерт пояснив, навіщо Росія втягує Китай у «мирне врегулювання»
29 серпня, 18:18
29 серпня 2019 року відбулося перше засідання 9-го скликання
Верховна Рада сьогодні святкує унікальний ювілей
29 серпня, 17:07
Датою набрання CBAM чинності є 1 січня 2026 року, згідно із законодавством ЄС
Екоподаток CBAM почне діяти Україні вже з 1 січня
29 серпня, 12:20
Польща припинить фінансування Starlink для України? Заява міністра цифровізації
Польща припинить фінансування Starlink для України? Заява міністра цифровізації
25 серпня, 16:04
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
24 серпня, 10:00
Українці отримали великі дари від Бога
Українці отримали великі дари від Бога
24 серпня, 07:37

Економіка

Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026
Мінімальна зарплата зросте: головні цифри бюджету-2026
Промисловці просять уряд закласти у держбюджет-2026 підтримку «Укрзалізниці»
Промисловці просять уряд закласти у держбюджет-2026 підтримку «Укрзалізниці»
Нардеп назвав топ-10 найбільших зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026
Нардеп назвав топ-10 найбільших зростань і скорочень видатків у держбюджеті-2026
Держбюджет-2026. Уряд заклав мільярди гривень від «податку на OLX»
Держбюджет-2026. Уряд заклав мільярди гривень від «податку на OLX»
Держбюджет-2026. Стало відомо, скільки грошей заклав уряд на утримання телемарафону
Держбюджет-2026. Стало відомо, скільки грошей заклав уряд на утримання телемарафону
Індексація пенсій, збільшення зарплат. Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік
Індексація пенсій, збільшення зарплат. Кабмін ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua