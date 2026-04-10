В Україні почала дорожчати морква

Попит на якісний овоч зростає, але пропозиція обмежена
Сьогодні морква продається в середньому на 69% дешевше, ніж рік тому

На українському ринку овочів «борщового набору» спостерігається зростання вартості моркви. Аналітики повідомляють, що ціни підскочили одразу на 20%, а якісний товар стає дефіцитним. Як повідомляють експерти EastFruit, основною причиною цінового стрибка став дисбаланс між високим попитом та обмеженою пропозицією якісної продукції, інформує «Главком».

Станом на сьогодні виробники пропонують моркву до продажу за ціною 6–13 грн/кг ($0,14–0,30/кг). Це в середньому на п'яту частину дорожче, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку виділяють кілька факторів, що впливають на цінники:

  • Дефіцит якості: Оптові компанії все частіше скаржаться на труднощі із закупівлею моркви високої якості – значна частина врожаю, що залишилася у сховищах, вже не відповідає вимогам торговельних мереж.
  • Високий попит: Попри зростання ціни, зацікавленість покупців у закупівлі якісного овоча залишається стабільно високою.
  • Сезонність: Традиційне зменшення запасів у господарствах на тлі підготовки до нового сезону штовхає ціни вгору.

Фахівці зазначають, що подальша цінова ситуація залежатиме від того, як швидко на ринок почне надходити імпортна продукція та якою буде якість моркви з вітчизняних сховищ, що залишилася до кінця сезону.

«Станом на сьогодні ці коренеплоди в Україні все ж надходять у продаж у середньому на 69% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року», – зазначають аналітики.

«Главком» писав, що на українському ринку білоголової капусти спостерігається стрімке падіння цін. Лише за останній тиждень вартість овоча знизилася в середньому на 22%. За словами аналітиків ринку, українські фермери нині поспішають розпродати запаси продукції минулого врожаю до того, як ранні овочі почнуть масово надходити у продаж і тиск на ринок посилиться.

Зауважимо, що замість очікуваного весняного подорожчання, український ринок овочів накрила чергова хвиля зниження цін на ріпчасту цибулю. Фермери, які тримали продукцію до березня в надії на високі прибутки, змушені переглядати цінники у бік зменшення.

Також в Україні різко подорожчали тепличні помідори через дефіцит на ринку та скорочення імпорту, зокрема з Туреччини. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, наприкінці тижня томати продавалися по 120-140 грн за кілограм, що приблизно на 10% дорожче, ніж раніше.

До слова, Великдень 2026 року обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику.

