Скільки українців отримують понад 10 тис. грн пенсії – статистика

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Найвищі пенсії традиційно зафіксовані у Києві
Станом на зараз в Україні налічується 10,05 млн пенсіонерів

Після щорічної індексації середня пенсія в Україні зросла до 7 236 грн (приблизно $166) – це на 14% більше, ніж торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Водночас майже кожен четвертий пенсіонер і далі отримує близько 3,5 тис. грн на місяць. Однак частка людей із найнижчими виплатами за рік скоротилася – з 36% до 28%.

Найчисленнішою залишається група пенсіонерів із виплатами від 5 до 10 тис. грн – це 3,66 млн осіб або 36% від загальної кількості. Середня пенсія в цій категорії становить 6 686 грн, а її частка зросла з 29% до 36%.

Також збільшується кількість тих, хто отримує понад 10 тис. грн – нині це 1,86 млн осіб. Якщо рік тому їх було 15%, то зараз – уже 19%. У цій групі середня виплата сягає 16,5 тис. грн.

Натомість частка пенсіонерів із виплатами від 4 до 5 тис. грн поступово зменшується. Зараз це 1,74 млн людей або 17%, тоді як торік було близько 20%. Середня пенсія в цій категорії – приблизно 4,5 тис. грн.

Найвищі пенсії традиційно зафіксовані у Києві – в середньому 9 864 грн. Найнижчі – у Тернопільській області, де середня виплата становить 5 612 грн. Загалом лише у восьми регіонах пенсії досягають або перевищують середній рівень.

Найбільше зростання середньої пенсії за рік зафіксували у Рівненській області (+22%) та Житомирській області (+20%). Крім того, майже кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати – це 2,8 млн людей. У них середня пенсія вища – близько 7,9 тис. грн на місяць.

Загалом станом на зараз в Україні налічується 10,05 млн пенсіонерів. Упродовж січня-березня 2026 року їхня кількість скоротилася на 116 тис.

Нагадаємо, з 1 квітня 2026 року в Україні відбувся плановий перерахунок пенсій. На відміну від березневої індексації, це оновлення не було масовим – воно стосувалося виключно працюючих пенсіонерів.

