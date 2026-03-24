Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати

Про плановий автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів

З 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій. На відміну від березневої індексації, це оновлення не є масовим – воно стосується виключно працюючих пенсіонерів. Процедура проводиться автоматично, враховуючи стаж, який людина здобула вже після виходу на заслужений відпочинок,  повідомляє «Главком».

Кому перерахують виплати

Згідно зі статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на перерахунок мають особи, які після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії:

  • продовжували працювати та накопичили не менше 24 місяців страхового стажу;
  • або якщо минуло не менше двох років з дня призначення чи останнього перерахунку пенсії (якщо стажу менше ніж 24 місяці).

Як саме відбувається перерахунок

Процес здійснюється без особистого звернення громадянина до територіальних органів Пенсійного фонду (ПФУ). Система автоматично аналізує дані реєстрів та обирає найбільш вигідний варіант для пенсіонера:

  1. Тільки за стажем: якщо людина працювала, але зарплата була офіційно нижчою, ніж до пенсії.
  2. За стажем і заробітком: якщо після виходу на пенсію особа отримувала вищу заробітну плату, ніж та, з якої розраховували виплату спочатку.

Важливий нюанс щодо термінів виплат

Хоча перерахунок проводиться з 1 квітня, фізично оновлені суми пенсіонери зазвичай отримують у червні. Це пов’язано з квартальною звітністю роботодавців (дані за січень-березень надходять до ПФУ лише у травні). У червні пенсіонери отримують і підвищену суму, і доплату за попередні два місяці (квітень та травень).

Розмір підвищення

Фіксованої суми «надбавки» не існує. Розмір зростання виплати індивідуальний і залежить від:

  • офіційної заробітної плати;
  • кількості відпрацьованих місяців;
  • загального стажу (наприклад, понаднормовий стаж також впливає на кінцеву суму).

Чим квітневий перерахунок відрізняється від березневого?

  • Березень 2026: відбулася загальна індексація відповідно до Постанови КМУ №236 від 2026 року (охопила більшість категорій).
  • Квітень 2026: відбувається персональний перерахунок лише для тих, хто працює (згідно з ч. 4 ст. 42 Закону №1058-IV).

Законодавча база:

  1. Закон України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 42).
  2. Постанова КМУ №236 від 2026 року «Про здійснення індексації пенсій та заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році».

***

До слова, Пенсійний фонд України нагадав про обов’язковість подання повідомлення про неотримання пенсійних і страхових виплат від РФ.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

