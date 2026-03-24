Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати

Про плановий автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів

З 1 квітня 2026 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій. На відміну від березневої індексації, це оновлення не є масовим – воно стосується виключно працюючих пенсіонерів. Процедура проводиться автоматично, враховуючи стаж, який людина здобула вже після виходу на заслужений відпочинок, повідомляє «Главком».

Кому перерахують виплати

Згідно зі статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на перерахунок мають особи, які після призначення (або попереднього перерахунку) пенсії:

продовжували працювати та накопичили не менше 24 місяців страхового стажу;

або якщо минуло не менше двох років з дня призначення чи останнього перерахунку пенсії (якщо стажу менше ніж 24 місяці).

Як саме відбувається перерахунок

Процес здійснюється без особистого звернення громадянина до територіальних органів Пенсійного фонду (ПФУ). Система автоматично аналізує дані реєстрів та обирає найбільш вигідний варіант для пенсіонера:

Тільки за стажем: якщо людина працювала, але зарплата була офіційно нижчою, ніж до пенсії. За стажем і заробітком: якщо після виходу на пенсію особа отримувала вищу заробітну плату, ніж та, з якої розраховували виплату спочатку.

Важливий нюанс щодо термінів виплат

Хоча перерахунок проводиться з 1 квітня, фізично оновлені суми пенсіонери зазвичай отримують у червні. Це пов’язано з квартальною звітністю роботодавців (дані за січень-березень надходять до ПФУ лише у травні). У червні пенсіонери отримують і підвищену суму, і доплату за попередні два місяці (квітень та травень).

Розмір підвищення

Фіксованої суми «надбавки» не існує. Розмір зростання виплати індивідуальний і залежить від:

офіційної заробітної плати;

кількості відпрацьованих місяців;

загального стажу (наприклад, понаднормовий стаж також впливає на кінцеву суму).

Чим квітневий перерахунок відрізняється від березневого?

Березень 2026: відбулася загальна індексація відповідно до Постанови КМУ №236 від 2026 року (охопила більшість категорій).

відбулася загальна індексація відповідно до Постанови КМУ №236 від 2026 року (охопила більшість категорій). Квітень 2026: відбувається персональний перерахунок лише для тих, хто працює (згідно з ч. 4 ст. 42 Закону №1058-IV).

Законодавча база:

Закон України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 42). Постанова КМУ №236 від 2026 року «Про здійснення індексації пенсій та заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році».

***

До слова, Пенсійний фонд України нагадав про обов’язковість подання повідомлення про неотримання пенсійних і страхових виплат від РФ.