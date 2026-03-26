Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви

Дізнайтеся, чому важливо подати заяву на пенсію протягом 3 місяців після дня народження

В Україні право на пенсійні виплати залежить від двох ключових факторів: досягнення відповідного віку та наявності необхідного страхового стажу. Важливо також дотримуватися термінів подання заяви, адже від цього залежить дата початку виплат.

Коли виникає право на пенсію

У 2026 році вимоги до страхового стажу є такими:

у 60 років – за наявності не менше 33 років стажу.

– за наявності не менше років стажу. у 63 роки – за наявності стажу від 23 до 33 років.

– за наявності стажу від років. у 65 років – за наявності стажу від 15 до 23 років.

Важливо: Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років щороку зростають. У 2027 році знадобиться 34 роки, а у 2028-му – 35 років.

Терміни подання заяви

Щоб отримувати виплати з першого дня виходу на пенсію, заяву необхідно подати у чітко визначене «вікно»:

Найраніше: за 1 місяць до дня народження. Найпізніше: протягом 3 місяців після дня народження.

Якщо ви встигнете подати заяву в цей період, пенсія буде призначена з наступного дня після досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернутися пізніше ніж через 3 місяці, виплати призначать лише з дня подання заяви, а кошти за пропущений час не компенсуються.

Як та куди подавати документи

Заяву можна оформити кількома способами:

Особисто: у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) незалежно від місця реєстрації.

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) незалежно від місця реєстрації. Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен кваліфікований електронний підпис – КЕП).

через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен кваліфікований електронний підпис – КЕП). Поштою або через уповноважену особу (за наявності нотаріальної довіреності).

Необхідний пакет документів:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код (РНОКПП).

Документи про стаж (трудова книжка, дипломи про навчання, військовий квиток тощо).

Довідка про заробітну плату (за потреби, якщо бракує даних у реєстрі застрахованих осіб).

Що робити, якщо стажу недостатньо?

Якщо на момент досягнення 60 років ви не маєте 33 років стажу, існують такі варіанти:

Продовжити працювати: дочекатися 63 або 65 років, коли вимоги до стажу нижчі. Докупити стаж: шляхом добровільної сплати ЄСВ (уклавши договір із ДПС). Соціальна допомога: якщо стажу менше 15 років, після 65 років можна оформити державну соціальну допомогу (залежить від доходу сім’ї).

Часті запитання (FAQ)

Чи можна подати заяву за пів року до пенсії? Ні, система дозволяє реєстрацію звернення не раніше ніж за місяць до вашого ювілею.

Чи зараховується навчання в університеті до стажу? Так, якщо ви навчалися на денній формі у період до 1 січня 2004 року. Після цієї дати навчання зараховується лише за умови добровільної сплати внесків.

Чи можна оформити пенсію через додаток «Дія»? Зазвичай «Дія» перенаправляє на портал ПФУ, де і відбувається безпосереднє оформлення за допомогою КЕП.