Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви

Дізнайтеся, чому важливо подати заяву на пенсію протягом 3 місяців після дня народження

В Україні право на пенсійні виплати залежить від двох ключових факторів: досягнення відповідного віку та наявності необхідного страхового стажу. Важливо також дотримуватися термінів подання заяви, адже від цього залежить дата початку виплат.

Коли виникає право на пенсію

У 2026 році вимоги до страхового стажу є такими:

  • у 60 років – за наявності не менше 33 років стажу.
  • у 63 роки – за наявності стажу від 23 до 33 років.
  • у 65 років – за наявності стажу від 15 до 23 років.

Важливо: Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років щороку зростають. У 2027 році знадобиться 34 роки, а у 2028-му – 35 років.

Терміни подання заяви

Щоб отримувати виплати з першого дня виходу на пенсію, заяву необхідно подати у чітко визначене «вікно»:

  1. Найраніше: за 1 місяць до дня народження.
  2. Найпізніше: протягом 3 місяців після дня народження.

Якщо ви встигнете подати заяву в цей період, пенсія буде призначена з наступного дня після досягнення пенсійного віку. Якщо ж звернутися пізніше ніж через 3 місяці, виплати призначать лише з дня подання заяви, а кошти за пропущений час не компенсуються.

Читайте також: Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ

Як та куди подавати документи

Заяву можна оформити кількома способами:

  • Особисто: у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ) незалежно від місця реєстрації.
  • Онлайн: через вебпортал електронних послуг ПФУ (потрібен кваліфікований електронний підпис – КЕП).
  • Поштою або через уповноважену особу (за наявності нотаріальної довіреності).

Необхідний пакет документів:

  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний код (РНОКПП).
  • Документи про стаж (трудова книжка, дипломи про навчання, військовий квиток тощо).
  • Довідка про заробітну плату (за потреби, якщо бракує даних у реєстрі застрахованих осіб).

Що робити, якщо стажу недостатньо?

Якщо на момент досягнення 60 років ви не маєте 33 років стажу, існують такі варіанти:

  1. Продовжити працювати: дочекатися 63 або 65 років, коли вимоги до стажу нижчі.
  2. Докупити стаж: шляхом добровільної сплати ЄСВ (уклавши договір із ДПС).
  3. Соціальна допомога: якщо стажу менше 15 років, після 65 років можна оформити державну соціальну допомогу (залежить від доходу сім’ї).
Читайте також: Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення

Часті запитання (FAQ)

Чи можна подати заяву за пів року до пенсії? Ні, система дозволяє реєстрацію звернення не раніше ніж за місяць до вашого ювілею.

Чи зараховується навчання в університеті до стажу? Так, якщо ви навчалися на денній формі у період до 1 січня 2004 року. Після цієї дати навчання зараховується лише за умови добровільної сплати внесків.

Чи можна оформити пенсію через додаток «Дія»? Зазвичай «Дія» перенаправляє на портал ПФУ, де і відбувається безпосереднє оформлення за допомогою КЕП.

Читайте також:

Читайте також

На сьогодні успішно оцифровано вже понад 10 млн трудових книжок українців
Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення
Вчора, 12:13
Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати
Перерахунок пенсій з 1 квітня 2026 року: кого зачепить і як зміняться виплати
24 березня, 08:48
Лікарняні з 1 квітня 2026 року: що зміниться для працівників, лікарів і роботодавців
Лікарняні з 1 квітня 2026 року: що зміниться для працівників, лікарів і роботодавців
23 березня, 20:15
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
11 березня, 11:36
Цивінський служив у силових структурах з 2003 року
44-річний директор БЕБ Цивінський почав отримувати пенсію. Названа сума (оновлено)
9 березня, 17:54
Пенсіонери з окупованих територій повинні пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати
Пенсії з 1 квітня: кому з українців треба терміново подати додаткову заяву до ПФУ
4 березня, 14:01
Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
Індексація-2026: що насправді отримали пенсіонери
4 березня, 10:32
Індексація пенсій з 1 березня зросте: кому збільшаться виплати
Індексація пенсій з 1 березня зросте: кому збільшаться виплати
1 березня, 07:00
З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій
Індексація пенсій, нові правила нарахування нацкешбеку: що змінилося з 1 березня
1 березня, 05:00

Особисті фінанси

Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 26 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви
Вихід на пенсію за віком у 2026 році: стаж, терміни та порядок подання заяви
Ціни на пальне 26 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 26 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки
Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 25 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 25 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Вчора, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Вчора, 05:59

