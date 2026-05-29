Держстат назвав регіони з найбільшою та найменшою зарплатою

Середня заробітна плата в Україні у квітні 2026 року становила 30 515 грн

Середня зарплата по країні переступила позначку в 30 тис. грн, проте реальні заробітки українців кардинально відрізняються залежно від прописки та професії

Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо рівня оплати праці за квітень 2026 року. Згідно зі звітом відомства, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні сягнула 30 515 грн. Порівняно з березневими показниками, загальнонаціональний рівень доходів продемонстрував незначне, але стабільне зростання на 0,5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держстат.

Попри позитивну загальну динаміку, статистика фіксує глибокий фінансовий розрив між регіонами, а також суттєвий дисбаланс у розрізі різних видів економічної діяльності.

Економічна карта України демонструє чітку централізацію фінансових потоків. Беззаперечним лідером за рівнем оплати праці традиційно залишається столиця, яка суттєво відірвалася від реште областей.

Київ упевнено утримує перше місце – середня зарплата тут зафіксована на рівні 48 003 грн.

Київська область посіла другу сходинку із показником 30 584 грн, що фактично відповідає середньостатистичному рівню по країні.

Чернівецька область опинилася серед аутсайдерів, де середня зарплата у квітні становила лише 21 687 грн.

Кіровоградська область закриває список із найнижчим рівнем доходів – 21 199 грн.

Таким чином, середня зарплата у Києві є у понад два рази вищою, ніж у Кіровоградській чи Чернівецькій областях, що свідчить про серйозні диспропорції в регіональному розвитку та рівні життя населення.

Професійне розшарування в Україні виявляється ще більш разючим, ніж географічне. Аналіз за видами економічної діяльності чітко вказує на те, що інтелектуальний та цифровий сектори продовжують диктувати свої умови на ринку праці.

Найбільш високооплачуваною впевнено залишається сфера інформації та телекомунікацій (IT та зв'язок). У квітні середній оклад тут зафіксовано на рівні 77 861 грн, що у два з половиною рази перевищує середній показник по країні.

На протилежному боці фінансової шкали опинилися працівники сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Їхній середній місячний заробіток за квітень становив лише 19 855 грн – це найнижчий рівень оплати праці в усій українській економіці на сьогодні.

Попри регулярні звіти про зростання середніх окладів, в Україні залишається гострою проблема невиплат уже зароблених грошей. Одночасно з моніторингом доходів Держстат зафіксував загальну суму заборгованості із виплати заробітної плати.

До слова, середня зарплата працівників обласних держадміністрацій за рік зросла майже на 10,3 тис. грн.

Станом на 1 травня 2026 року сумарний борг українських підприємств та організацій перед своїми працівниками сягнув 3,7 млрд грн.

