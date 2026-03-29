Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
Фінляндія робить ставку на довгострокову підтримку, зокрема для людей похилого віку
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Виплати доступні вже після трьох років проживання

Українці, які перебувають у Фінляндії, можуть претендувати на державну пенсію цієї країни – фактично на рівні з місцевими жителями. Йдеться про так звану «народну пенсію», яку призначає фінське відомство соціального забезпечення Kela, пише «Главком».

Як зазначає фінське відомство, частина українців, які приїхали у 2023 році, вже найближчим часом зможуть подати заяву, тобто після досягнення трирічного терміну проживання.

Які пенсії доступні українцям

У Фінляндії діє кілька типів виплат:

  • народна пенсія (kansaneläke) – якщо людина не має або має дуже низьку трудову пенсію;
  • пенсія за віком (vanhuuseläke) – з 65 років;
  • виплати через непрацездатність (työkyvyttömyyseläke) або реабілітаційну допомогу;
  • гарантійна пенсія (takuueläke) – якщо загальних доходів недостатньо.

Максимальний розмір гарантійної пенсії становить близько 991 євро на місяць.

Водночас, як зазначають у Kela, перед оформленням цієї допомоги потрібно подати заявки на всі інші пенсії, на які людина має право, як у Фінляндії, так і за її межами.

Основні умови для українців

Щоб отримати пенсію, необхідно:

  • досягти 65-річного віку;
  • прожити у Фінляндії щонайменше три роки легально і безперервно.

Водночас є важливий нюанс: відлік починається не з моменту в’їзду, а з дати, коли проживання визнають постійним. У деяких випадках це може статися лише через рік після переїзду.

Пенсію не призначають автоматично

Як зазначає фінська сторона, кожну заявку розглядають індивідуально. При цьому враховують:

  • наявність родини у Фінляндії;
  • місце роботи (у країні або за кордоном);
  • факт постійного проживання;
  • рівень інтеграції в суспільство.

Тобто автоматичних виплат немає – рішення ухвалюють окремо по кожній людині.

Чим це відрізняється від інших країн ЄС

Як зазначають експерти, такий підхід є нетиповим для Європи. У більшості країн допомога українцям має тимчасовий характер або зосереджена на працевлаштуванні.

Що це означає для українців

Фактично це відкриває можливість отримувати стабільні соціальні виплати в одній із найрозвиненіших країн Європи.

Втім, як наголошують фахівці, для цього потрібно заздалегідь підготувати документи, мати легальний статус і відповідати вимогам щодо проживання. 

До слова, найвищі виплати для українських біженців у Європі – у Бельгії. Дорослі біженці з України отримують там близько 1100 євро на місяць, мають державну медичну страховку та право на державне житло за необхідності.

Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору
Атака на балтійські порти: російські нафтовики готують оголошення форс-мажору
У Росії загорівся один із найбільших НПЗ після атаки дронів
У Росії загорівся один із найбільших НПЗ після атаки дронів
Bloomberg прогнозує рекордний стрибок цін через війну в Ірані
Bloomberg прогнозує рекордний стрибок цін через війну в Ірані
Підпис Трампа вперше з’явиться на американських банкнотах
Підпис Трампа вперше з’явиться на американських банкнотах
Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell
Путін запропонував великому бізнесу скинутися на війну – The Bell

