Українці можуть отримувати пенсію у Фінляндії: які умови потрібно виконати
Виплати доступні вже після трьох років проживання
Українці, які перебувають у Фінляндії, можуть претендувати на державну пенсію цієї країни – фактично на рівні з місцевими жителями. Йдеться про так звану «народну пенсію», яку призначає фінське відомство соціального забезпечення Kela, пише «Главком».
Як зазначає фінське відомство, частина українців, які приїхали у 2023 році, вже найближчим часом зможуть подати заяву, тобто після досягнення трирічного терміну проживання.
Які пенсії доступні українцям
У Фінляндії діє кілька типів виплат:
- народна пенсія (kansaneläke) – якщо людина не має або має дуже низьку трудову пенсію;
- пенсія за віком (vanhuuseläke) – з 65 років;
- виплати через непрацездатність (työkyvyttömyyseläke) або реабілітаційну допомогу;
- гарантійна пенсія (takuueläke) – якщо загальних доходів недостатньо.
Максимальний розмір гарантійної пенсії становить близько 991 євро на місяць.
Водночас, як зазначають у Kela, перед оформленням цієї допомоги потрібно подати заявки на всі інші пенсії, на які людина має право, як у Фінляндії, так і за її межами.
Основні умови для українців
Щоб отримати пенсію, необхідно:
- досягти 65-річного віку;
- прожити у Фінляндії щонайменше три роки легально і безперервно.
Водночас є важливий нюанс: відлік починається не з моменту в’їзду, а з дати, коли проживання визнають постійним. У деяких випадках це може статися лише через рік після переїзду.
Пенсію не призначають автоматично
Як зазначає фінська сторона, кожну заявку розглядають індивідуально. При цьому враховують:
- наявність родини у Фінляндії;
- місце роботи (у країні або за кордоном);
- факт постійного проживання;
- рівень інтеграції в суспільство.
Тобто автоматичних виплат немає – рішення ухвалюють окремо по кожній людині.
Чим це відрізняється від інших країн ЄС
Як зазначають експерти, такий підхід є нетиповим для Європи. У більшості країн допомога українцям має тимчасовий характер або зосереджена на працевлаштуванні.
Що це означає для українців
Фактично це відкриває можливість отримувати стабільні соціальні виплати в одній із найрозвиненіших країн Європи.
Втім, як наголошують фахівці, для цього потрібно заздалегідь підготувати документи, мати легальний статус і відповідати вимогам щодо проживання.
До слова, найвищі виплати для українських біженців у Європі – у Бельгії. Дорослі біженці з України отримують там близько 1100 євро на місяць, мають державну медичну страховку та право на державне житло за необхідності.
Коментарі — 0