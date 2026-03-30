Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти

Кому нарахують до пенсії від 300 до 570 грн автоматично

В Україні діє програма щомісячних компенсаційних виплат для пенсіонерів, які досягли поважного віку. Ці надбавки нараховуються автоматично, проте існують суворі ліміти, через які виплату можуть скасувати. Про це інформує «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки додадуть до пенсії: таблиця за віком

Розмір доплати залежить від того, скільки повних років виповнилося пенсіонеру. Суми переглядаються під час щорічних індексацій (зазвичай у березні).

Вікова категорія Розмір щомісячної доплати Від 70 до 74 років до 300 грн Від 75 до 79 років до 456 грн 80 років і старше до 570 грн

Важливий нюанс: доплати не сумуються

Багато пенсіонерів очікують, що при досягненні 75 років вони отримуватимуть і 300, і 456 гривень одночасно. Це помилка. Насправді стара виплата скасовується, а нова (більша) нараховується замість неї. Ви просто починаєте отримувати на 156 гривень більше, ніж раніше.

Головна пастка: «Стеля» у 10 340 гривень

Навіть якщо вам виповнилося 80 років, ви можете не отримати жодної копійки надбавки. Держава встановила ліміт:

Якщо ваша загальна пенсія (з урахуванням усіх інших бонусів та доплат) перевищує 10 340,35 грн, вікова надбавка не призначається.

Коли потрібно йти до Пенсійного фонду?

У 99% випадків доплата нараховується автоматично в день народження. Писати заяви не треба. Проте варто звернутися до ПФУ, якщо:

Вам виповнилося 70 (75, 80) років, пройшов повний місяць, а сума виплати не змінилася. У ваших документах (паспорті чи пенсійному посвідченні) виявлено помилку в даті народження. Ви змінили вид пенсії (наприклад, перейшли з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника) і виплати припинилися.

Юридична база: на підставі чого нараховують виплати

Механізм «вікових» доплат регулюється кількома ключовими рішеннями Уряду:

Постанова Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року – саме вона встановила чинні розміри виплат (300, 456 та 570 грн) та порядок їхньої щорічної індексації.

– саме вона встановила чинні розміри виплат (300, 456 та 570 грн) та порядок їхньої щорічної індексації. Постанова КМУ №849 від 16 вересня 2020 року – базовий документ, який запровадив щомісячні компенсаційні виплати для осіб старше 80 років (пізніше програму розширили на категорії 75+ та 70+).

– базовий документ, який запровадив щомісячні компенсаційні виплати для осіб старше 80 років (пізніше програму розширили на категорії 75+ та 70+). Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – визначає загальний порядок виплати пенсій та надбавок.

🚩 Важливо: Якщо Кабінет Міністрів прийме рішення про додаткову індексацію у 2026 році, ці суми можуть бути переглянуті в бік збільшення, проте поріг «максимальної пенсії» для отримання надбавки (10 340,35 грн) зазвичай залишається фіксованим.

