Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ

Кому нарахують до пенсії від 300 до 570 грн автоматично

В Україні діє програма щомісячних компенсаційних виплат для пенсіонерів, які досягли поважного віку. Ці надбавки нараховуються автоматично, проте існують суворі ліміти, через які виплату можуть скасувати. Про це інформує «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки додадуть до пенсії: таблиця за віком

Розмір доплати залежить від того, скільки повних років виповнилося пенсіонеру. Суми переглядаються під час щорічних індексацій (зазвичай у березні).

Вікова категорія Розмір щомісячної доплати
Від 70 до 74 років до 300 грн
Від 75 до 79 років до 456 грн
80 років і старше до 570 грн

Важливий нюанс: доплати не сумуються

Багато пенсіонерів очікують, що при досягненні 75 років вони отримуватимуть і 300, і 456 гривень одночасно. Це помилка. Насправді стара виплата скасовується, а нова (більша) нараховується замість неї. Ви просто починаєте отримувати на 156 гривень більше, ніж раніше.

Головна пастка: «Стеля» у 10 340 гривень

Навіть якщо вам виповнилося 80 років, ви можете не отримати жодної копійки надбавки. Держава встановила ліміт:

Якщо ваша загальна пенсія (з урахуванням усіх інших бонусів та доплат) перевищує 10 340,35 грн, вікова надбавка не призначається.

Коли потрібно йти до Пенсійного фонду?

У 99% випадків доплата нараховується автоматично в день народження. Писати заяви не треба. Проте варто звернутися до ПФУ, якщо:

  1. Вам виповнилося 70 (75, 80) років, пройшов повний місяць, а сума виплати не змінилася.
  2. У ваших документах (паспорті чи пенсійному посвідченні) виявлено помилку в даті народження.
  3. Ви змінили вид пенсії (наприклад, перейшли з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника) і виплати припинилися.
Юридична база: на підставі чого нараховують виплати

Механізм «вікових» доплат регулюється кількома ключовими рішеннями Уряду:

🚩 Важливо: Якщо Кабінет Міністрів прийме рішення про додаткову індексацію у 2026 році, ці суми можуть бути переглянуті в бік збільшення, проте поріг «максимальної пенсії» для отримання надбавки (10 340,35 грн) зазвичай залишається фіксованим.

З 1 березня 2026 року в Україні відбудеться індексація пенсій
Тимошенко назвала справедливий розмір мінімальної пенсії і оголосила збір підписів за перерахунок
Деякі українці отримають 1,5 тис. грн: Свириденко розкрила деталі ініціативи
Лікарняні з 1 квітня 2026 року: що зміниться для працівників, лікарів і роботодавців
На сьогодні успішно оцифровано вже понад 10 млн трудових книжок українців
Фінляндія робить ставку на довгострокову підтримку, зокрема для людей похилого віку
Курс валют 30 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вікові надбавки до пенсій у 2026 році: хто отримає доплату та чому гроші можуть не прийти
Ціни на пальне 30 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року
Ціни на пальне 29 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 29 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
