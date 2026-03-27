«Батьківщина» почала всеукраїнський збір підписів під петицією про збільшення мінімальної пенсії

Фракція вимагає розглянути законопроєкт про збільшення мінімальної пенсії до мінімального прожиткового рівня

Партія Юлії Тимошенко розпочинає всеукраїнський збір підписів під петицією до президента щодо мінімальної пенсії, яка не може бути менше мінімального прожиткового рівня. Мова йде про 9 млн пенсіонерів, які зараз отримують втричі меншу пенсію. Про це лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з парламентської трибуни. Ресурсом для збільшення пенсій можуть стати 174 млрд грн, які з бюджету передаються Національному банку, а там списуються на комерційні банки.

«Сьогодні за законом, за всіма методологічними матеріалами, за Конституцією, мінімальний прожитковий рівень складає 7241 грн. Це та сума, нижче якої платити заборонено Конституцією. Це означає, що якщо людині платять менше, вона просто фізіологічно помирає. Скажіть, будь ласка, хто придумав поставити мінімальну пенсію 2595 грн? Ви розумієте, що ви вбиваєте цих людей? Ви їх просто ліквідуєте свідомо. Якщо ви прийняли таку політику ліквідації літніх людей, так ви про це чесно скажіть. І тому «Батьківщина» підготувала зміни до бюджету України і внесла законопроєкт», – повідомила Тимошенко. На її переконання, треба ліквідувати «шахрайську схему» фінансування комерційних банків з боку Національного банку України.

«Прибираємо 174 млрд грн, які корупційно із бюджету передаються Національному банку, а потім списуються на комерційні банки через шахрайські схеми. І цього вистачить, щоби закрити мінімальну пенсію для пенсіонерів 7241 гривня. Ви знаєте, що у нас сьогодні таких пенсіонерів, які отримають менше мінімального прожиткового рівня, понад 9 мільйонів. Ми починаємо загальнонаціональний збір підписів для петиції до президента, щоб переглянути пенсії. Допоможіть нам», – закликала вона колег.

Юлія Тимошенко також висловила сподівання, що в парламенті вже збільшилася частка тих, хто вже розуміє що таке «реформи та реформаторські закони», а які рішення спрямовані на звуження суверенітету України та погіршення життя людей.

