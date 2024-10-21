Удвічі за чотири місяці: в Україні стрімко зростає кількість судових справ про банкрутство населення

За даними Опендатабот, більшість банкрутів становлять люди віком від 25 до 45 років

За даними Верховного суду України відкрито 651 справу про банкрутство громадян. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, справ побільшало майже вдвічі за останні 4 місяці цього року. Найбільше банкрутів – в Києві та області й на Дніпропетровщині. 64% банкрутів – це люди віком від 25 до 45 років.

Кількість справ щодо банкрутства фото: Опендатабот

651 справу щодо людей-банкрутів відкрито в Україні цьогоріч. Від початку літа справ побільшало майже у 2 рази.

Наразі вже відкрито більше справ про банкрутство українців, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років – це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років.

51% банкрутів – жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

Кількість справ про банкрутство фото: Опендатабот

Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами – це 8% від загальної кількості.

Арбітражний керуючий Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є «відкладеним попитом», аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

«Варто розуміти, що на початку повномасштабної війни людям було не до того, аби розбиратися із боргами – в пріоритеті опинились питання виживання. Водночас понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності. До того ж, наразі в Україні вже напрацьовується позитивна судова практика в питаннях банкрутства громадян», – коментує Денис Лихопьок, адвокат, арбітражний керуючий, член Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих, фахівець з питань банкрутства.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.