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Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують
фото з відкритих джерел

Найбільше ціна підскочила на довгий рис – він подорожчав на 11,25 грн/кг

У другій половині березня українські супермаркети підвищили ціни на гречку, рис та макарони. Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Зазначається, що за місяць ціни на гречку зросли з 66,16 грн/кг до 71,80 грн/кг. Водночас цінник на цю крупу коливається від 53,90 грн/кг (Metro) до 89,90 грн/кг (Varus).

Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують фото 1
скріншот: Мінфін

Також значно підcкочили ціни на довгий рис. Тепер замість 75,15 грн/кг він коштує 86,40 грн/кг. До прикладу, на полицях продуктової мережі Varus він обійдеться в 64,90 грн/к, а от у Metro за нього прийдеться заплатити 107,89 грн/кг.

Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують фото 2
скріншот: Мінфін

Макарони в цьому рейтингу подорожчали найменше – їхня вартість підвищилася лише на 46 копійок. Тепер їх можна купити за 27,56 грн/кг.

Супермаркети підняли ціни на гречку, рис і макарони: скільки тепер коштують фото 3
скріншот: Мінфін

Раніше ми писали, що фальсифікат масла на ринку становить від 20 до 80%. Щоб не купити неякісний продукт, потрібно знати декілька правил.

Теги: продукти харчування ціни супермаркет

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