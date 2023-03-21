«Макаронний» скандал у Рівному: керівник управління освіти повернувся на посаду

Комісія не знайшла порушень у роботі начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича

Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича, якого через інцидент із закупівлею макаронів за високою ціною тимчасово відсторонили від посади на час службового розслідування, повернули до виконання обов'язків. Про це йдеться у розпорядженні міського голови.

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Богдана Туровича повернули до виконання обов'язків начальника управління освіти. Це посадовець підтвердив Суспільному 21 березня:

«Так, службове розслідування завершено і мене поновлено у правах і обов’язках. Комісія не знайшла (порушень – «Главком»), дякувати Богу, все нормально. Але ще іде справа по лінії правоохоронних органів, то тут я коментувати нічого не можу».

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Богдан Турович також пояснив, чому, на його думку, виникла ця ситуація:

«Наша оцінка – що недосконалі законодавчі акти з питань здійснення закупівель, а саме у визначенні ціни, з якої виходити на тендер. І від того виникла проблема, яка полягає в тому, що в договорі і специфікації була зазначена ціна гранична, але ж ми приймали і оплачували товар по середньостатистичній ціні, і підтвердження у нас є в накладній. От і вся проблема загальна».

Начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича було відсторонено від посади через скандал з закупівлями продуктів. Йдеться про купівлю макаронів за ціною в 109 грн за кг. ЗМІ повідомляють, що Турович сам попросив відсторонити його.

Раніше мер закликав не спекулювати на цій темі, а мерія називала закупівлю законною.

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Нагадаємо, що напередодні у Рівному розгорівся «макаронний скандал». Управління освіти закупило ці борошняні вироби втричі дорожче, ніж вони вартують у магазинах та супермаркетах. За кілограм без ПДВ заплатили 128 грн, із ПДВ – 154 грн.

До слова, нещодавно Міноборони потрапило у скандал, адже купувало харчі для військових за цінами, втричі вищими від роздрібних. Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн.