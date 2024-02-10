Тарифи на комуналку можуть підскочити. Bloomberg назвав причину

Українські урядовці розглядають план дій, через який можуть підскочити тарифи на комунальні послуги

Кредит від МВФ опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги

Комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план «Б» на випадок, якщо американські посадовців не зможуть розблокувати підтримку. Про це пише Bloomberg.



Серед іншого, фінансування від США означає й кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Останній опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішні борги.



Тому українські урядовці розглядають можливість збільшення обсягу продажу військових облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. Таким чином можуть підскочити тарифи на комунальні послуги, зокрема житлово-комунальне господарство.

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Очікується, що українські посадовці детальніше розкажуть про заходи цього плану під час візиту представників МВФ до Києва наступного тижня.

Співробітники МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм планують відвідати Київ протягом трьох днів, починаючи з 12 лютого. Візит відбувається напередодні перегляду кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця та розблокує транш допомоги на $900 млн.

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Нагадаємо, директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію.

До слова, Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.