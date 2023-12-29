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МВФ повідомив, чи допоможе покривати видатки України на війну та мобілізацію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
МВФ повідомив, чи допоможе покривати видатки України на війну та мобілізацію
Директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер
фото: «Голос Америки»

Представник МВФ зазначив, що фонд зосереджується на підтримці соціальних зобов'язань держави, а не на військовій сфері

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер очікує, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію. Про це він розповів «Голосу Америки».

Представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

«Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження», – сказав Кеммер.

На прохання прокоментувати заяву українського президента Володимира Зеленського, озвучену під час підсумкової пресконференції, про те, що додаткова мобілізація вимагатиме нових коштів, Альфред Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.

«Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди», – наголосив директор Європейського департаменту МВФ.

За словами Кеммера, якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, то допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить отримати більше надходжень до бюджету та підтримати потреби у витратах протягом цього часу. Посадовець фонду зазначив, що Національна стратегія доходів важлива також, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.

За його словами, для приватного сектору в Україні потрібно створити таке середовище, яке дозволить отримувати податкові надходження і фінансувати видатки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив екстреної зустрічі з міжнародними донорами, оскільки Україна зіткнулася з «надзвичайно високою невизначеністю» щодо свого бюджету у 2024 році. 

До слова, за 11 місяців 2023 року витрати держбюджету на сектор безпеки і оборони склали 1,56 трлн грн.

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Теги: МВФ держава фінансування мобілізація Україна

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