Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Над законопроєктом будуть працювати протягом вихідних

Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню. Про це пише видання The Hill.

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Ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. 17 сенаторів участі в голосуванні не брали. Аби рішення вважалося схваленим, за процедурою, необхідна була підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Таким чином, процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них.

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Тепер Сенат чекає низка голосувань у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав представників Республіканської партії продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.

«Ми збираємося продовжувати роботу над цим законопроєктом, доки роботу не буде виконано», – сказав Шумер.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

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Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.