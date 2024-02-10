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Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США підтримав розгляд законопроєкту про допомогу Україні
Ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти
фото з відкритих джерел

Над законопроєктом будуть працювати протягом вихідних

Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню. Про це пише видання The Hill.

Ініціативу підтримали 64 законодавці, 19 висловилися проти. 17 сенаторів участі в голосуванні не брали. Аби рішення вважалося схваленим, за процедурою, необхідна була підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Таким чином, процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них.

Тепер Сенат чекає низка голосувань у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав представників Республіканської партії продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.

«Ми збираємося продовжувати роботу над цим законопроєктом, доки роботу не буде виконано», – сказав Шумер.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

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Теги: партії Сенат США законопроєкт

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