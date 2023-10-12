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Ціни на деякі продукти знизились: що здешевшало найбільше

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Ціни на деякі продукти знизились: що здешевшало найбільше
В Україні спостерігається тенденція на здешевлення деяких сезонних продуктів
фото з відкритих джерел

Яблука подешевшали на 29,2% до 22 грн за кілограм, а картопля на 14,9% до 11 грн за кілограм

На продовольчому ринку України продовжується тенденція останніх місяців: здешевлення овочів нового врожаю. Однак це явище тимчасове, повідомили в Держстаті.

За даними статистичного відомства:

  • морква подешевшала на 37,3% до 11,0 гривень за кілограм,
  • буряк – на 29,8% до 10,3 гривень за кілограм,
  • цибуля – на 28,7% до 12,9 гривень кілограм,
  • капуста – на 17,8% 9,1 гривні за кілограм.

Крім того, яблука подешевшали на 29,2% до 22,0 гривень за кілограм, а картопля на 14,9% до 11,0 гривень за кілограм. Крупи гречані подешевшали на 9,2% до 41,4 гривні за кілограм.

Ціни на деякі продукти знизились: що здешевшало найбільше фото 1

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у вересні 2023 року:

  • горілка подешевшала на 1,0% до 119,6 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 0,3% до 109,4 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 0,5% до 31,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 93,2 гривні за пачку.
Ціни на деякі продукти знизились: що здешевшало найбільше фото 2

Нагадаємо, в Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз – 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі. За даними сайту «Мінфін» можна відстежити, наскільки впала в ціні цибуля порівняно з минулим місяцем. Наразі найдорожчою цибуля є біла і коштує вона в середньому 26,30 грн.

Водночас, у серпні 2023 року середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,61 грн/кг, що на 6,3% менше, ніж на початку повномасштабної війни. Зростання цін на гречку тривало до вересня 2022 року, а потім, з надходженням продукції нового врожаю, розпочалося поступове зниження, яке триває донині і має всі перспективи для продовження.

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