Українка розкрила реальну вартість життя в Албанії

Блогерка розповіла, як українцям в Албанії можна отримати безплатну медичну допомогу

Українка Марта мешкає в Албанії та розповідає про життя в цій країні у своєму блозі. Жінка поділилася власним досвідом та розкрила суму витрат на місяць життя в Албанії. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Українка назвала основні напрямки витрат, один із них – це оренда квартири. Житло в Албанії коштує блогерці € 280, це близько 14 тис. грн. «Це формат 1+1. Приблизно 65 десь квадратних метрів. Ще в нас перша здача. До моря нам приблизно 5 хвилин. Нам просто перейти дорогу і вже починається набережна», – сказала жінка.

Загалом вартість житла в Албанії складає від € 250 до €2 тис. Разом із цим є окрема оплата комунальних послуг. Влітку вона складає € 90 – 4 600 тис. грн, взимку ціна підвищується до €140, понад 7 тис. грн.

Покупки в магазині в Албанії блогерці обходяться не дуже дорого. Однак за один візит до магазину, щоби придбати продукти на тиждень українка витрачає близько €150, це 7 600 тис. грн. Також вона зауважує, що алкоголь в Албанії коштує дорого.

Крім цього, є ще додаткові витрати. Наприклад, 95 бензин – €2 (100 грн) за літр. Також українка витрачає кошти на домашнього улюбленця – собаку, що складає € 250 в місяць, це 12 700 тис. грн.

За словами інфлюєнсерки, медицина в Албанії для українців безплатна. Тож, за потреби можна звернутися до місцевого госпіталю та отримати медичну допомогу безплатно. «Ціни на стоматологічні послуги непогані. Я думаю, що десь на рівні з Україною. Стоматологія тут гарна, сюди їздять з інших країн Європи», – додала українка.

