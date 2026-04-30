Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Українка розкрила реальну вартість життя в Албанії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Блогерка розповіла, як українцям в Албанії можна отримати безплатну медичну допомогу

Українка Марта мешкає в Албанії та розповідає про життя в цій країні у своєму блозі. Жінка поділилася власним досвідом та розкрила суму витрат на місяць життя в Албанії. Про це пише  «Главком» із посиланням на відео блогерки.

Українка назвала основні напрямки витрат, один із них – це оренда квартири. Житло в Албанії коштує блогерці € 280, це близько 14 тис. грн. «Це формат 1+1. Приблизно 65 десь квадратних метрів. Ще в нас перша здача. До моря нам приблизно 5 хвилин. Нам просто перейти дорогу і вже починається набережна», – сказала жінка.

Загалом вартість житла в Албанії складає від € 250 до €2 тис. Разом із цим є окрема оплата комунальних послуг. Влітку вона складає € 90 – 4 600 тис. грн, взимку ціна підвищується до €140, понад 7 тис. грн.

Покупки в магазині в Албанії блогерці обходяться не дуже дорого. Однак за один візит до магазину, щоби придбати продукти на тиждень українка витрачає близько €150, це 7 600 тис. грн. Також вона зауважує, що алкоголь в Албанії коштує дорого.

Крім цього, є ще додаткові витрати. Наприклад, 95 бензин – €2 (100 грн) за літр. Також українка витрачає кошти на домашнього улюбленця – собаку, що складає € 250 в місяць, це 12 700 тис. грн.

За словами інфлюєнсерки, медицина в Албанії для українців безплатна. Тож, за потреби можна звернутися до місцевого госпіталю та отримати медичну допомогу безплатно. «Ціни на стоматологічні послуги непогані. Я думаю, що десь на рівні з Україною. Стоматологія тут гарна, сюди їздять з інших країн Європи», – додала українка.

Нагадаємо, українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни. За словами Поліни, багато людей їдуть у Іспанію із завищеними очікуваннями, сформованими блогерами, які показують переважно лише позитивні сторони життя за кордоном. У результаті частина українців згодом розчаровується і навіть шкодує про переїзд.

Також повідомлялося, українка Яна Лаунова розповіла, скільки їй коштував переїзд до Іспанії. Дівчина була шокована цінами в Іспанії після 10 років життя у Польщі. Для переїзду до Іспанії гроші потрібні не лише на дорогу. Для початку українка радить потурбуватися про своїх домашніх улюбленців. Для того, щоб переїжджати з тваринами, необхідно оформити документи – паспорт та довідку, а також придбати переноску для літака. 

Читайте також:

Теги: Албанія поради українці за кордоном ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Життя

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua