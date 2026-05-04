У Києві з’явилася закарпатська полуниця: скільки коштує кілограм першої ягоди

Ціни на українську полуницю поки що значно вищі, ніж у розпал сезону

У Києві почали продавати першу полуницю із Закарпаття. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За кілограм першої української ягоди продавці наразі просять 250 грн. Хоча ціна значно вища за розпал сезону, покупці вже починають прицінюватися до вітчизняного продукту.

Нагадаємо, перша полуниця в київських супермаркетах та на ринках з’явилася ще наприкінці березня. Проте тоді це була переважно імпортна продукція, зокрема із Греції. Закарпатська ж ягода традиційно відкриває сезон великого українського врожаю.

Цікаво, що сучасні технології дозволяють українським фермерам збирати врожай навіть посеред осені. До прикладу, на фермі у селі Пархимів, що на Чернігівщині, полуницю. вирощують і у жовтні. Завдяки ремонтантному сорту, який займає майже половину з двох гектарів плантації, працівники щотижня збирають по 150-200 кілограмів свіжої ягоди навіть у міжсезоння.