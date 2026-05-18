Проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Німеччині: порівняння цін

У Києві проїзний може коштувати дорожче, ніж транспортний квиток у Німеччині

У Німеччині діє загальнонаціональний квиток Deutschlandticket вартістю 63 євро на місяць, або близько 3200 грн. Він дозволяє безлімітно користуватися міським та регіональним транспортом по всій країні. Водночас у Києві після запланованого підвищення тарифів повний місячний проїзний може коштувати близько 4875 грн. «Главком» порівняв нові столичні тарифи з німецькою системою громадського транспорту.

Єдиний квиток для всієї країни

Deutschlandticket діє у метро, автобусах, трамваях та регіональних поїздах на всій території Німеччини. Водночас квиток не поширюється на швидкісні міжміські поїзди.

У Києві ж нові тарифи планують запровадити з 15 липня 2026 року. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, разова поїздка у метро, автобусах, трамваях та тролейбусах коштуватиме 30 грн.

Deutschlandticket не прив’язаний до окремого міста чи області – з одним квитком пасажир може їздити громадським транспортом по всій Німеччині без додаткових оплат та зональних тарифів. У країні цим квитком користуються вже понад 14 млн людей.

У Києві ж проїзний діятиме лише у комунальному транспорті столиці: метро, автобусах, тролейбусах і трамваях. При цьому він не поширюватиметься на маршрутки та низку приміських перевезень.

Регіональні поїзди та система пересадок

Ще одна різниця – принцип роботи транспортної системи. Німецький квиток дозволяє фактично безлімітно пересуватися між містами регіональними потягами. Наприклад, із Берліна до Лейпцига, Дрездена чи Гамбурга можна доїхати без доплат, якщо використовувати регіональні рейси.

У Києві ж після підвищення тарифів пасажири отримають право лише на користування міським транспортом у межах столиці.

Окремо відрізняється і система пересадок. У Німеччині всі пересадки між видами транспорту вже включені у вартість квитка. У Києві лише планують запровадити окремий пересадковий квиток за 60 грн, який діятиме 90 хвилин.

Чому Німеччина та Київ підвищують роль громадського транспорту

Також суттєво відрізняється масштаб транспортної мережі. Deutschlandticket охоплює всю територію Німеччини – країну площею понад 357 тис. квадратних кілометрів із населенням понад 84 млн людей. Натомість київський проїзний працюватиме лише у межах столиці.

Берлін запровадив такі квитки, як частину державної транспортної реформи після енергетичної кризи та стрибка цін на пальне. Основна ідея полягала у тому, щоб зробити громадський транспорт максимально простим і вигідним для населення.

Водночас у Київській міській державній адміністрації пояснюють необхідність підвищення тарифів тим, що вартість проїзду у столиці не змінювалася з 2018 року, тоді як за цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, зарплати та утримання інфраструктури.

Поки Київ лише готує нові тарифи до проходження регуляторних процедур, інші великі міста України вже використовують різні моделі фінансування громадського транспорту. У Харкові комунальний транспорт залишається безкоштовним із 2022 року, хоча приватні маршрутки вже коштують до 30 грн. Львів після перегляду тарифів зробив ставку на безготівкову оплату: поїздка з електронним квитком коштує 23 грн, готівкою – 30 грн.

В Одесі після пошкодження енергетичної інфраструктури електротранспорт тимчасово не працює, натомість місто використовує безкоштовні соціальні автобуси. Дніпро поки зберігає найнижчий тариф серед мегаполісів – 10 грн за поїздку у метро, трамваї чи тролейбусі. Основними причинами перегляду тарифів у містах називають здорожчання електроенергії, пального, ремонту інфраструктури та зростання витрат на утримання транспорту

До слова, 14 квітня директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний повідомив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 44 гривні, а в метро – ще більше. Протягом двох-трьох місяців мають визначити, на скільки підвищити тариф на проїзд.