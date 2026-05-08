В Україні стрімко дорожчає морква: що впливає на ціни

Іванна Гончар
Попри подорожчання, морква все ще дешевша, ніж торік
Ціни на моркву за тиждень зросли в середньому на 22%

В Україні різко зросли ціни на минулорічну моркву через майже повне вичерпання запасів у сховищах фермерських господарств. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, пише «Главком».

За словами експертів, попит на моркву залишається стабільним, однак кількість якісної продукції на ринку швидко скорочується. Через це виробники почали підвищувати відпускні ціни.

Наразі українські господарства продають моркву по 9-16 грн за кілограм, що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики зазначають, що торговельна активність у цьому сегменті помітно зросла, а дефіцит запасів уже відчувається на ринку.

Фермери пояснюють, що у сховищах залишилися мінімальні обсяги якісної моркви, тому до появи нового врожаю ранньої продукції ціни можуть продовжити зростання.

Водночас в EastFruit звертають увагу, що попри нинішнє подорожчання морква все ще коштує значно дешевше, ніж у цей самий період торік.

Нагадаємо, оптові ціни на тепличні помідори в Україні впали в середньому на 10% порівняно з кінцем минулого робочого тижня – наразі комбінати пропонують їх по 130–160 грн/кг. 

