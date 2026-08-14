Квартира за $4,5 тисячі? Скільки коштує житло у прифронтовому Харкові

Однокімнатна квартира у Харкові зараз коштує в середньому $23 800, але є варіанти значно дешевші

Попри війну, у Харкові продовжують купувати та продавати квартири. Найбільше угод припадає на вторинний ринок, де ціни останнім часом навіть зростають. Натомість із новобудовами ситуація складніша, забудовники майже не запускають нових проєктів.

На ціну квартири впливають район, стан будинку, його поверховість та безпекові умови. Покупці також звертають увагу на наявність укриття чи підземного паркінгу. «Главком» проаналізував актуальні дані та дізнався, скільки зараз коштує житло в Харкові та як змінився ринок за останній рік.

Скільки коштує квартира на вторинці

Однокімнатна квартира у Харкові зараз коштує в середньому $23 800 – за рік ціна виросла на 8%. Двокімнатна обійдеться приблизно у $39 000 (+5% за рік), трикімнатна – $51 000 (+4% за рік).

Місто близько до фронту, регулярно потерпає від обстрілів, тому ціни на квартири ростуть повільно. За останні шість місяців однокімнатні квартири додали в ціні на 3,5%. А от середня вартість двокімнатних та трикімнатних квартир з лютого по серпень не змінилася.

Вторинне житло у Харкові за рік подорожчало в усіх трьох сегментах графіка: ЛУН

Однокімнатні: де дешевше

Різниця в цінах між районами складає до 30%.

Основ'янський – $30 000

Шевченківський – $30 000

Холодногірський – $25 000

Індустріальний – $23 500

Немишлянський – $22 500

Київський – $22 000

Салтівський – $21 800

Слобідський – $21 500

Новобаварський – $20 900

Найдорожчі однокімнатні квартири у Харкові продають в Основ’янському та Шевченківському районах графіка: ЛУН

Скільки коштують двокімнатні квартири

Тут лідирує Шевченківський район, а розрив між найдорожчим і найдешевшим районом сягає понад 50%.

Шевченківський – $55 000

Основ'янський – $45 000

Холодногірський – $39 500

Київський – $38 000

Немишлянський – $35 500

Слобідський – $35 000

Індустріальний – $33 500

Салтівський – $32 000

Ціни на двокімнатні квартири у Харкові графіка: ЛУН

Які ціни на трикімнатні квартири

У сегменті трикімнатних квартир Шевченківський район відривається від решти міста ще більше.

Шевченківський – $82 000

Основ'янський – $59 000

Холодногірський – $55 500

Київський – $52 400

Слобідський – $48 000

Немишлянський – $45 000

Салтівський – $42 000

Індустріальний – $42 000

Ціни на двокімнатні квартири у Шевченківському районі помітно вищі, ніж в інших частинах міста графіка: ЛУН

Як продаються квартири на «первинці»

На первинному ринку на початку літа вартість квадратного метра в новобудовах Харкова трішки знизилася. За рік ціна в доларах впала на 4,4%, а за останні пів року на 5,8%.

Ціни на квадратний метр у харківських новобудовах графіка: ЛУН

У перерахунку на квадратний метр забудовники просять: у сегменті економ – 25 тис. грн (близько $560), комфорт – 27,5 тис. грн або $620, бізнес-клас – 37,2 тис. грн ($800). У найдорожчому сегментів за квадратний метр хочуть 45,8 тис. грн, що дорівнює приблизно $1030.

Квадратний метр у новобудовах Харкова коштує від $560 графіка: ЛУН

Причина проста: попит на купівлю житла в місті залишається обмеженим через близькість до фронту. Це видно і по масштабах будівництва – зараз у продажу лише 56 секцій у різних житлових комплексах, ще 52 будуються, а нових котлованів не копають узагалі: підготовчих робіт на жодному майданчику немає. Водночас із 2010 року в Харкові загалом збудували 771 секцію.

Квартири по п’ять тисяч

По запиту «однокімнатна квартира» на сайті ЛУН знайшлося 9,1 тис. оголошень. Найдешевші варіанти коштують від $4,5 тис., а серед найдорожчих пропозицій – квартира майже за $65 тис.

За $4,5 тис. пропонують однокімнатну квартиру на вулиці Гвардійців-Широнінців у Салтівському районі. Площа житла – 25 кв. м, квартира розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхівки. В оголошенні зазначено, що вона з косметичним ремонтом.

Однокімнатні квартири у Харкові можна знайти як за кілька тисяч доларів скриншот із сайту ЛУН

Ще один варіант за $4,8 тис. – квартира площею 19,4 кв. м у будинку, що будується, у Павлівці. Житло без ремонту, розташоване на п’ятому поверсі десятиповерхового будинку.

Серед бюджетних пропозицій є однокімнатні квартири за $5–5,2 тис. у Салтівському та Немишлянському районах дані: ЛУН

На іншому кінці цінового діапазону – однокімнатна квартира за $64,8 тис. у житловому комплексі «Флагман» на Павлівці. Її площа – 54 кв. м, квартира розташована на восьмому поверсі 16-поверхового будинку, збудованого у 2015 році.

Майже стільки ж – $63 тис. – коштує квартира-студія площею 48,3 кв. м на Холодній Горі. Тут є дизайнерський ремонт, меблі та техніка.

Продається однокімнатна квартира майже за $65 тис. із ремонтом скриншот оголошення

Ціни на двокімнатні квартири стартують від $8–8,5 тис. За такі гроші пропонують невеликі квартири у старому житловому фонді.

Наприклад, за $8 тис. продають «двушку» площею 34 кв. м на Журавлівці. Житло розташоване на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки, у квартирі є ремонт. Ще один варіант за $8,5 тис. – квартира площею 35 кв. м в Індустріальному районі.

Двокімнатні квартири у Харкові можна знайти за $8–8,5 тис. джерело: ЛУН

Найдорожчі варіанти – $30 тис. У Салтівському районі за цю суму продають двокімнатну квартиру площею 44 кв. м на четвертому поверсі п’ятиповерхового панельного будинку. У квартирі зроблений ремонт.

За ті ж $30 тис. можна придбати квартиру площею 53 кв. м на Холодній Горі, у Новобаварському районі.

За $30 тис. на ринку є двокімнатні квартири різної площі скриншот із сайту ЛУН

Найдешевші трикімнатні квартири коштують від $13 тис. За таку суму пропонують житло переважно у старих будинках, часто без ремонту.

Наприклад, за $13 тис. продають трикімнатну квартиру площею 75 кв. м у Новобаварському районі. Квартира розташована на першому поверсі двоповерхового цегляного будинку. Ремонту немає.

Ще один варіант – квартира за $14,5 тис. в Індустріальному районі. Її площа – 54 кв. м.

Найдешевші трикімнатні квартири серед знайдених оголошень коштують $13–14,5 тис. дані: ЛУН

Серед дорожчих пропозицій – трикімнатні квартири за $30 тис. Площа такого житла – від 58 до 63,8 кв. м. Усі ці варіанти потребують ремонту.

Близько $30 тис. коштують трикімнатні квартири у різних районах Харкова скриншот із сайту оголошень

Чого чекати далі

За опитуванням ЛУН, проведеним взимку 2026 року, 32% покупців вторинного житла у Харкові очікують подальшого зростання цін, 50% вважають, що ціни залишаться на тому ж рівні, і лише 19% розраховують на здешевлення.

Так, Харків – прифронтове місто: до лінії зіткнення звідси лише десятки кілометрів, а до державного кордону з Росією – ще менше. Місто регулярно потерпає від ударів керованими авіабомбами, ракетами та дронами,.

У Харкові немає району, який можна назвати повністю безпечним, хоча деякі потерпають частіше за інші. Найбільше обстрілів припадає на Київський, Салтівський та Шевченківський райони. На початку повномасштабної війни особливо постраждала Північна Салтівка.

Останніми місяцями почастішали атаки FPV-дронів на околицях міста та районів біля Кільцевої дороги. А у Слобідському, Індустріальному та Основ'янському районах зафіксовано найменше прямих влучань.

Частина мешканців під час активної фази обстрілів виїжджала з міста, а це знижувало попит і тиснуло на ринок. Проте повністю ринок не зупинявся: люди повертаються, купують житло дешевше, ніж деінде в Україні, і саме тому вторинка в Харкові продовжує дорожчати навіть в умовах постійної загрози.

Первинний ринок реагує на війну інакше – забудовники не починають нових проєктів, а ціни в цьому році на новобудови не ростуть. Покупці, які все ж обирають Харків, дедалі частіше зважають не лише на район, а й на наявність підземного паркінгу чи укриття в будинку, відстань від можливих цілей і поверховість – нижні поверхи традиційно вважаються безпечнішими при ударах.