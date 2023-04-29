У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду

Зазвичай для більшості людей валютна гавань для збереження накопичень асоціюється з доларом та євро

Долар і євро останнім часом неабияк втратили свою головну перевагу – стабільність, а на перші позиції вийшла інша надійна валюта. Про це розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Зазвичай для більшості людей валютна гавань для збереження накопичень асоціюється з доларом та євро. Проте є ще й інші валюти, які вважаються надійними для цих цілей, і за ними також спостерігають експерти фінансових ринків, відстежуючи довгострокові тенденції. Серед таких валют – швейцарський франк та японська єна», – повідомляє Гетманцев.

Причому в певні часи то одна, то інша з цих двох валют виривається в лідери. Нині, наприклад, настав зоряний час для швейцарського франка. Стосовно єни швейцарська валюта не була настільки міцною вже 40 років.

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Так, сьогодні вартість швейцарського франка становить 150 єн. Востаннє таке співвідношення курсів цих двох валют було зафіксовано понад сорок років тому – у 1980 році. При цьому зазнав франк і гірших часів. Так, на стику двох тисячоліть, у 2000 році, швейцарський франк коштував лише 60 єн.

Проте зараз швейцарська валюта на піку. Навіть криза в другому за розміром банку Швейцарії – Credit Suisse, не похитнула міцності національної валюти, переконує Гетманцев.

При цьому не на користь японської грошової одиниці ще й теперішній стан торгового балансу Японії. В Японії 17-й місяць поспіль зберігається дефіцит торговельного балансу. А у Швейцарії торговельний баланс стійко профіцитний.

«Загалом, на сьогодні немає валюти надійнішої, ніж швейцарський франк. За будь-яких обставин, навіть при каменепаді з неба, він залишиться стабільно високим. Тому українцям, в яких зараз замість твердого ґрунту під ногами сипучі піски, не завадило б пошукати джерело стабільності у швейцарській валюті», – підсумовує експерт.

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