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У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду

Надія Карбунар
glavcom.ua
У яку валюту вкладати гроші українцям: експерт дав несподівану пораду
Українцям не завадило б пошукати джерело стабільності у швейцарській валюті
фото з відкритих джерел

Зазвичай для більшості людей валютна гавань для збереження накопичень асоціюється з доларом та євро

Долар і євро останнім часом неабияк втратили свою головну перевагу – стабільність, а на перші позиції вийшла інша надійна валюта. Про це розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Зазвичай для більшості людей валютна гавань для збереження накопичень асоціюється з доларом та євро. Проте є ще й інші валюти, які вважаються надійними для цих цілей, і за ними також спостерігають експерти фінансових ринків, відстежуючи довгострокові тенденції. Серед таких валют – швейцарський франк та японська єна», – повідомляє Гетманцев.

Причому в певні часи то одна, то інша з цих двох валют виривається в лідери. Нині, наприклад, настав зоряний час для швейцарського франка. Стосовно єни швейцарська валюта не була настільки міцною вже 40 років.

Так, сьогодні вартість швейцарського франка становить 150 єн. Востаннє таке співвідношення курсів цих двох валют було зафіксовано понад сорок років тому – у 1980 році. При цьому зазнав франк і гірших часів. Так, на стику двох тисячоліть, у 2000 році, швейцарський франк коштував лише 60 єн.

Проте зараз швейцарська валюта на піку. Навіть криза в другому за розміром банку Швейцарії – Credit Suisse, не похитнула міцності національної валюти, переконує Гетманцев.

При цьому не на користь японської грошової одиниці ще й теперішній стан торгового балансу Японії. В Японії 17-й місяць поспіль зберігається дефіцит торговельного балансу. А у Швейцарії торговельний баланс стійко профіцитний.

«Загалом, на сьогодні немає валюти надійнішої, ніж швейцарський франк. За будь-яких обставин, навіть при каменепаді з неба, він залишиться стабільно високим. Тому українцям, в яких зараз замість твердого ґрунту під ногами сипучі піски, не завадило б пошукати джерело стабільності у швейцарській валюті», – підсумовує експерт.

Нагадаємо, Національний банк перерахував до державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до держбюджету.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню.

Також Національний банк України вводить в обіг нові купюри номіналом 500 грн. Гроші зразка 2015 з підписом голови Нацбанку Андрія Пишного та відображенням на них року випуску з'являться вже з 25 квітня 2023 року.

Теги: гроші криза Данило Гетманцев

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