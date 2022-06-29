Кремль панікує через низький курс рубля: чому міцна валюта є проблемою для Росії

Російський рубль зміцнюється щодо долара США, і це стало справжньою проблемою для Кремля

Російський рубль знизився до показників 2015 року

Офіційний курс рубля щодо долара США знизився до показника 51,158 рубля/$. Це найнижчий показник російської валюти з травня 2015 року.

Рубль РФ цього року став валютою, яка найсильніше зміцнилася. Це стало можливим через спеціальні заходи, вжиті російською владою – зокрема, обмеження для громадян Росії на зняття валюти з банківських рахунків.

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Російські ЗМІ пишуть, що настільки низький курс рубля викликав паніку у чиновників та бізнесменів, які працюють на експорт. Штучне заниження курсу зменшує доходи Росії від продажу товарів та сировини за кордон.

Про проблеми, пов’язані із нинішнім курсом рубля, заявила і очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна. На з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців Набіулліна визнала, що нинішнє зміцнення національної валюти – це «просто штучний курс».

Після цього ж, запевнила очільниця Центробанку країни-агресора, обов’язково почнеться різка девальвація рубля, курс різко упаде. Тому, за словами Набіулліної, повернення рубля до довоєнних показників є помилкою.

Крім того, ручне керування курсом рубля різко знизить незалежність та самостійність грошово-кредитної політики Росії – країна буде змушена прив’язатися до іноземних валют та постійно синхронізувати свої дії із банківськими установами цих країн.

Раніше The Financial Times пояснила, як Путіну вдалося повернути курс рубля на довоєнний рівень. За зниження курсу довелося заплатити високу ціну – забороною купівлі доларів для населення та практично повною ізоляцією на міжнародних фінансових ринках.