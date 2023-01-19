У США затримали росіянина за підозрою у відмиванні понад $700млн

Криптобіржа Bitzlato, зареєстрована в Гонконгу, обробила нелегальні кошти на суму в обсязі понад $700 млн, включаючи доходи від програм-вимагачів

Засновнику криптобіржі Bitzlato Анатолію Легкодимову може загрожувати до 5 років позбавлення волі

Мін'юст США у середу, 18 січня, повідомив про затримання 40-річного громадянина РФ Анатолія Легкодимова, також відомого під прізвиськами «Гендальф» та «Толік». Легкодимов – засновник криптобіржі Bitzlato, його підозрюють у відмиванні грошей, пише Bloomberg.

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За даними влади США, Легкодимов, проживаючи в Майямі, «займався переказами грошей, отриманих злочинним шляхом». Також, на думку слідчих, він проводив перекази, які «не відповідали прийнятим у США стандартам, у тому числі – вимогам щодо боротьби проти відмивання грошей». Якщо Легкодимова визнають винним, то йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У прес-релізі Мін'юсту йдеться, що криптобіржа Bitzlato, зареєстрована в Гонконгу, «обробила нелегальні кошти на суму в обсязі понад $700 млн, включаючи доходи від програм-вимагачів». При цьому найбільшим контрагентом криптобіржі у транзакціях із криптовалютою був даркнет-маркетплейс «Гідра», поки його не закрили у квітні 2022 року.

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Покупці Hydra фінансували незаконні покупки – нелегальних наркотиків, викраденої фінансової інформації та хакерських послуг – з криптографічних рахунків, розміщених на Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів і послуг на Hydra надсилали нелегальні доходи на рахунки в Bitzlato.

Дозволяючи користувачам відкривати рахунки з мінімальною інформацією, Bitzlato «став безпечним притулком для злочинців», – заявив на конференції Бреон Пірс, прокурор США в Брукліні, який веде цю справу.

Реклама Bitzlato, розміщена на російськомовних сайтах, свідчить про те, що користувачі могли відкривати рахунки на біржі без паспорта або фотографії, використовуючи лише адресу електронної пошти. Біржа також дозволяла купувати криптовалюту за готівку, причому за досить низьку комісію.

За даними компанії Chainalysis, яка спеціалізується на відстеженні криптовалютних транзакцій, з 2019 року Bitzlato сприяла відмиванню криптовалютних грошей на суму близько 1 мільярда доларів.

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До слова, російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки. Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Крім того, після заяви Папи Римського про те, що він вважає Росію та президента Володимира Путіна винними у війні проти України, російські хакери атакували сайти Ватикану.