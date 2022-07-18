У Тбілісі припинять надавати житло біженцям з України

Програму забезпечення житлом українських біженців буде припинено з 31 липня

Після 31 липня у Тбілісі зупинять програму забезпечення житлом біженців з України, водночас вони отримуватимуть грошову допомогу. Про це повідомляє видання Грузія Онлайн.

«За інформацією мерії Тбілісі, громадяни України, які прибули до Грузії, з 15 липня отримають грошову допомогу, а програма забезпечення житлом припиниться 31 липня», – йдеться у повідомленні.

За повідомленням мерії, грошова допомога буде визначена у розмірі 300 ларі (близько 3000 гривень) на сім'ю та 45 ларі (близько 450 гривень) на людину додатково. Окрім того, міжнародні організації (World Vision та UNHCR) розглядають пакет допомоги у розмірі 235 ларі (близько 2350 гривень) на особу.

Як зазначає видання, у перші дні російсько-української війни мерія Тбілісі задіяла спеціальну програму – громадян України, які прибувають до Грузії та які звертаються із проханням про житло, столична мерія розміщує у різних готелях із триразовим харчуванням.

За даними мерії Тбілісі, програмою підтримки з наданням житла у місті скористалися 5100 громадян України, з них 2300 осіб продовжують жити у наданих готелях. Витрати на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 мільйонів ларі (близько 140,5 мільйонів гривень).