Світові ціни на логістику зросли. Панамський канал поставив рекорд

Ціни на прохід Панамським каналом зросли майже в 10 разів

Перебудова маршрутів через війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки різко підняла попит на транзит і вартість проходу суден

Вартість проходу через Панамський канал різко зросла до рекордних рівнів на тлі перебудови глобальних маршрутів постачання енергоресурсів і підвищеного попиту з боку азійських компаній, які змінюють логістику через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Щоденні аукціони на право транзиту фіксують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту, а середня ціна проходження через шлюзи типу Panamax становить близько $837 500.

За словами керівника з ціноутворення компанії Argus Росса Гріффіта, близько 70% суден, що проходять через канал, використовують саме шлюзи Panamax. Це стало ключовим фактором різкого стрибка вартості транзиту.

«Це дуже значне зростання, яке відображає те, як азійські покупці намагаються знайти джерела нафти, палива та сухих насипних вантажів, таких як вугілля, переважно з узбережжя Мексиканської затоки США», ‒ зазначив він.

З початку війни з Іраном та закриття Ормузької протоки ціни на аукціонах зросли майже в 10 разів. Додатковий тиск створює збільшення обсягів постачання американської нафти та пального до Азії через Панамський канал, який залишається найкоротшим маршрутом між узбережжям Мексиканської затоки США та азійськими ринками.

На цьому тлі час очікування танкерів зріс до чотирьох днів – це максимальний показник за останні шість тижнів. Частина компаній змушена платити значні суми, щоб уникнути черг біля входу до каналу. Зокрема, у квітні окремі аукціони за найбільші шлюзи досягали $4 млн.

Великі судноплавні оператори, зокрема контейнерні перевізники та компанії з транспортування скрапленого нафтового газу, зазвичай бронюють проходження заздалегідь за фіксованими тарифами, які суттєво нижчі за аукціонні. Водночас до 30% трафіку каналу змушені конкурувати саме через щоденні аукціони.

Нагадаємо, що Велика Британія та Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично залишається закритою вже майже два місяці. У Лондоні відбудеться дводенна зустріч військових планувальників із понад 30 країн. Вони обговорять можливості своїх армій, координацію дій та потенційне розгортання сил у регіоні.