Трамп попросив у Сі насіння унікальних рослин для Білого дому

Лариса Голуб
фото: РІА Новини США
Китайський лідер пообіцяв надіслати американському президенту насіння троянд

Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп особисто попросив лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна поділитися насінням унікальних квітів із закритого урядового комплексу в Пекіні. Очільник Китаю погодився надіслати їх для американського розарію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Під час їхньої прогулянки садами в Чжуннаньхаї Трамп назвав побачені квіти «найкрасивішими трояндами, які він коли-небудь бачив».

«Це найпрекрасніші троянди, які хтось коли-небудь бачив. Я запитав президента: «Чи не могли б ви надіслати мені трохи для розарію», і він погодився. Я ніколи не бачив таких великих троянд!» – поділився емоціями Дональд Трамп.

Китайський лідер позитивно відреагував на особисте прохання колеги та пообіцяв організувати відправку насіння цього сорту троянд до США, щоб Трамп мав змогу виростити їх самостійно.

Чжуннаньхай – це закритий урядовий комплекс у Пекіні, де розміщується керівництво Комуністичної партії Китаю та який часто порівнюють із Білим домом. На території комплексу розташовані сади, озера та адміністративні будівлі, він перебуває під посиленою охороною. Запрошення іноземних лідерів туди вважається знаком особливої довіри з боку Китаю.

Зауважимо, минулого року Трамп відремонтував Рожевий сад Білого дому, замінивши газон патіо, схожим на його клуб у Флориді. Він сказав, що хотів би там більше троянд, і нещодавно поскаржився, що в саду Білого дому «не було забагато троянд».

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп під час візиту до Китаю відвідав урядовий комплекс Чжуннаньхай у Пекіні разом із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сі Цзіньпін провів для Трампа екскурсію територією колишнього імператорського саду, який нині входить до урядового комплексу, де розташовані офіси Комуністичної партії Китаю та Державної ради.

До слова, Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. 

