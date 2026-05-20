У Боярці розквітнув унікальний каштан: чим він особливий

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Каштан щороку квітне лише однією стороною крони
фото: Управління культури, молоді та спорту Боярської міськради
Незвичайний каштан став справжньою природною родзинкою громади та новою популярною точкою на туристичній мапі Боярки

У місті Боярка Київської області росте унікальний каштан, який щороку квітне лише наполовину. При цьому кожного сезону цвіте інша частина крони дерева. Через таку ботанічну особливість місцеві жителі називають його «диво-каштаном». Об'єкт уже став новою локацією на туристичній мапі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради.

Цей незвичайний каштан став справжньою природною родзинкою громади та новою популярною точкою на туристичній мапі Боярки. Щороку під час цвітіння він привертає увагу як місцевих мешканців, так і гостей міста, які приходять до унікального дерева, аби побачити природне диво на власні очі та зробити пам’ятні світлини.

Боярський каштан щороку квітне лише наполовину
У зв'язку з великою популярністю туристичного об'єкта місцева влада звернулася до жителів Боярської громади з проханням допомогти відновити та зберегти історію цього унікального дерева. Краєзнавці та посадовці шукають будь-яку цінну інформацію про те, коли саме та ким був висаджений цей каштан.

Інформаційна табличка, встановлена біля унікального каштана у Боярці
Містян просять перевірити свої сімейні архіви та поділитися старими фотографіями на тлі «дивокаштана» або розповісти пов'язані з ним цікаві спогади та міські легенди. Водночас профільне управління міськради закликало всіх мешканців і туристів берегти унікальну природну пам’ятку, не пошкоджувати дерево та дбайливо ставитися до території навколо нього.

Нагадаємо, на головній вулиці столиці розцвів легендарний  кущ бузку, якому, за свідченнями киян, близько 50 років. Помилуватися цвітінням легендарної рослини можна за адресою вулиця Хрещатик, 28/2.

До слова, Київська міська рада ухвалила рішення про оголошення вікового дерева – Дуба Миколи Пимоненка – ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Дерево розташоване на вул. Сергія Гусовського, 12/7 у Печерському районі столиці. За оцінками фахівців, це дуб звичайний віком понад 300 років, який має значну екологічну, історичну та культурну цінність як складова міської екосистеми Києва. Дуб Миколи Пимоненка має культурне значення: він зображений на картині українського художника Миколи Пимоненка «Вихід з церкви у Страсний Четвер» (1904 рік), що пов’язує дерево з історичною спадщиною Києва.

Теги: рослини Київщина

